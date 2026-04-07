Así es el menú de Rory McIlroy para la cena de campeones del Masters de Augusta

La tradición es sagrada en Augusta. Cada año, el martes de la semana del Masters (este año el 7 de abril), el Augusta National Golf Club celebra una de sus citas más emblemáticas y exclusivas: la Cena de Campeones. Un encuentro a puerta cerrada en el que sólo participan los golfistas que han vestido alguna vez el saco verde, y donde el campeón del año anterior actúa como anfitrión.

Este año, Rory McIlroy apuesta por entrantes como pan plano con durazno y ricotta, acompañado de vinagre balsámico, miel picante y albahaca; tempura de camarones con salsa cremosa picante; dátiles envueltos en tocino con queso de cabra y almendras; y miniburguesas de alce a la parrilla con mermelada de cebolla caramelizada y alioli de ajo asado.

Como primer plato, la cena incluye un carpaccio de atún de aleta amarilla con foie gras, baguette tostada y cebollín. Después, en el plato principal, los invitados pudieron elegir entre un filete mignon de wagyu o salmón sellado, servidos con champ irlandés tradicional, coles de Bruselas salteadas, zanahorias glaseadas con mantequilla avellanada y crujientes aros de cebolla Vidalia.

El broche final fue un pudding con helado de vainilla y salsa tibia de toffee. El menú, confirmado por el Augusta National, es el siguiente:

Una tradicción desde el año 1952

La Cena de Campeones es una de las joyas de la corona del Masters. Fue instaurada en 1952 por Ben Hogan, que propuso reunir a todos los ganadores del torneo para compartir una cena íntima, solo entre ellos. Desde entonces, se celebra cada martes de la semana del Masters.

El menú lo elige siempre el campeón vigente, y suele tener un fuerte componente simbólico: refleja su origen, sus gustos personales y, en muchos casos, un homenaje a su país o cultura.

Entre los menús más recordados están:

Sergio García (2018) : arroz caldoso con bogavante

: arroz caldoso con bogavante Tiger Woods (1998) : hamburguesas y batidos

: hamburguesas y batidos Hideki Matsuyama (2022) : sushi, wagyu y pastel japonés

: sushi, wagyu y pastel japonés Seve Ballesteros (1984): paella y lenguado

La cena se celebra en la "Champion's Locker Room" del Augusta National. Solo asisten los jugadores que han ganado el Masters en cualquier año. No hay medios, ni fotos, ni redes sociales. Es el único evento de la semana donde la exclusividad es total.

Leyendas vivas como Jack Nicklaus, Gary Player, Tom Watson o José María Olazábal se sientan en la misma mesa que jóvenes como Jon Rahm o Scottie Scheffler. Se habla de golf, de recuerdos, de anécdotas que jamás saldrán de esas paredes.

Scheffler reafirma la imagen que proyecta semana tras semana en el circuito: humilde, trabajador, familiar. Su entorno sigue siendo el mismo desde sus años como amateur. Su entrenador, su mujer, sus rutinas. Nada ha cambiado, salvo su palmarés.

Con esta Cena de Campeones, ha querido volver a apostar por lo que le define: los sabores con los que creció en Texas, cocinados a fuego lento, sin pretensiones pero con identidad.