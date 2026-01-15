Memorial Romà Cuyàs inaugura su primera jornada centrada en el futuro del olimpismo y los grandes eventos deportivos

El XVI Fòrum Olímpic – Memorial Romà Cuyàs ha dado inicio a su primera jornada reuniendo en Barcelona a destacadas personalidades del ámbito deportivo, institucional y académico para reflexionar sobre los principales retos y oportunidades que afrontan hoy los grandes eventos deportivos.

El acto inaugural fue presidido por David Escudé, presidente de la Fundació Barcelona Olímpica y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, quien destacó la importancia del Fórum como espacio de diálogo y reflexión estratégica en torno al deporte y el olimpismo.

Entre los asistentes se encontraban miembros del Patronato de la Fundació Barcelona Olímpica, como Maria Teresa Samaranch, Enric Truñó y Juli Pernas, así como integrantes del comité organizador de esta XVI edición: Santiago Deó, Martí Niubó y José Luis López del Amo. También asistieron Susana Closa, gerente del Institut Barcelona Esports, exsecretarios de deporte y otras personalidades del sector.

La jornada comenzó con un saludo institucional de Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), seguido de la intervención de Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, quien centró su ponencia en el futuro del olimpismo y los desafíos que afronta el movimiento olímpico en un contexto global cambiante.

Uno de los ejes centrales de la sesión fue la colaboración público-privada en la organización de grandes eventos deportivos, con la participación de David Escudé y Ramón Agenjo, director de la Fundació Damm y presidente de Barcelona Global. Durante el debate se analizaron casos de éxito, retos y buenas prácticas que permiten maximizar el impacto social, económico y de proyección internacional de estos acontecimientos.

A continuación, Jordi Suriñach y Esther Vayá, miembros del Laboratorio AQR-Lab, presentaron la ponencia “Impacto económico y social en la celebración de grandes acontecimientos deportivos”. El estudio, elaborado por la Universidad de Barcelona (UB), se centró en el análisis de los efectos derivados de la Copa América de Vela 2024, celebrada en Barcelona.

La jornada continuó con la intervención de Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, quien abordó “La gestión federativa ante los grandes eventos deportivos”, compartiendo experiencias, desafíos organizativos, coordinación institucional y aprendizajes clave para garantizar el éxito de competiciones de gran formato.

Por su parte, Maria Elena Fort, vicepresidenta del FC Barcelona, destacó “El papel del FC Barcelona en los grandes eventos deportivos”, subrayando la influencia del club como actor estratégico en la proyección internacional de Barcelona y su impacto social más allá del ámbito estrictamente deportivo.

El acto fue clausurado por Berni Álvarez, consejero de Deportes de la Generalitat de Catalunya, quien puso en valor el Fòrum Olímpic como un espacio consolidado de reflexión sobre el presente y el futuro del deporte y el olimpismo, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo de grandes eventos deportivos sostenibles y con legado.

La primera jornada del Fórum estuvo moderada por el periodista Jordi Fandiño.

Te esperamos mañana, 15 de enero, para la segunda sesión: mente y rendimiento

El XVI Fòrum Olímpic – Memorial Romà Cuyàs continuará mañana, 15 de enero, a las 17:30 h, con una segunda sesión centrada en la mente y el rendimiento deportivo. La jornada contará con la participación de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), y de Mar Rovira, responsable del Departamento de Rendimiento Mental del RCD Espanyol de Barcelona.

Asimismo, se celebrará una mesa redonda con las deportistas Ruth Beitia, Jennifer Pareja y Marta Pérez, que estará moderada por José Luis López del Amo.