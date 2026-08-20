Melilla refuerza su apuesta por el deporte con unos Juegos del Agua que reunirán a 3.000 participantes

Melilla quiere seguir ganando peso en el mapa deportivo español. La Ciudad Autónoma ha presentado este jueves los próximos Juegos del Agua, una cita que se celebrará del 26 de septiembre al 18 de octubre y que reunirá a cerca de 3.000 deportistas, jueces y técnicos.

El evento, impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) junto al Gobierno de Melilla, contará con la participación de 11 federaciones deportivas nacionales y siete autonómicas. Durante las tres semanas de competición, la ciudad acogerá además varios campeonatos de Europa y de España, junto a otras pruebas incluidas en el programa.

La presentación ha estado encabezada por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, y el presidente de ADESP, José Hidalgo, que han defendido la capacidad de Melilla para organizar grandes eventos deportivos y utilizar el deporte como herramienta de promoción exterior.

“Me emociona saber que no estamos solos, que Melilla no está sola, que hay gente que nos apoya desde lejos, pero que sentimos muy cerca”, aseguró Imbroda durante el acto.

El presidente de la Ciudad Autónoma también puso en valor el impacto que este tipo de competiciones puede tener en la imagen de Melilla. “No se puede dar mejor imagen que la del Deporte”, afirmó, antes de reivindicar que a la ciudad “le corresponde estar en lo más alto”.

Una cita con dimensión nacional

La presencia de once federaciones nacionales busca reforzar el nivel competitivo de unos Juegos del Agua que pretenden convertirse también en un escaparate para la ciudad.

Desde ADESP consideran que la competición permitirá demostrar la capacidad organizativa de Melilla y su potencial para atraer tanto a deportistas como a visitantes.

“Melilla demuestra una vez más su capacidad para organizar eventos deportivos relevantes y para mantener su calendario con total normalidad”, señaló José Hidalgo.

El presidente de ADESP añadió que los Juegos del Agua son “un ejemplo de cómo el Deporte ayuda a proyectar una imagen de ciudad activa, preparada y con capacidad de atraer a miles de deportistas y visitantes”.

Más allá de la competición, la organización quiere aprovechar el evento para consolidar a Melilla como sede de grandes citas deportivas. La celebración simultánea de campeonatos nacionales y europeos durante varias semanas supone uno de los principales argumentos de una iniciativa que aspira a reforzar la posición de la ciudad como referente deportivo en el sur de Europa.

Con cerca de 3.000 participantes previstos y un calendario que se extenderá durante buena parte del inicio del otoño, los Juegos del Agua se presentan así como una de las grandes apuestas deportivas de Melilla para cerrar 2026.