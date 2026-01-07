Melilla acogerá los Juegos del Agua 2026: tres semanas y más de 3.000 participantes

Melilla será el gran escaparate del deporte acuático en 2026. ADESP (Asociación del Deporte Español) organizará en la ciudad los Juegos del Agua 2026, un evento multidisciplinar que se extenderá durante tres semanas del próximo mes de octubre y que promete convertir el Mediterráneo en el escenario de referencia con Campeonatos de Europa, Campeonatos de España y Copas de España en distintas disciplinas.

La cita, presentada como la mayor reunión acuática del calendario en España este año, superará los 3.000 participantes entre deportistas, jueces y técnicos, y contará con la implicación de todas las Federaciones Españolas de Deportes de Agua. En el programa figuran Natación, Piragüismo, Triatlón, Surfing, Vela, Motonáutica, Actividades Subacuáticas, Remo, Salvamento y Socorrismo, Pentatlón Moderno, Esquí Náutico y Wakeboard y Pesca.

Desde Melilla, el objetivo es claro: consolidar el camino abierto con grandes citas recientes. El consejero de Deporte, Miguel Ángel Fernandez Bonnemaison, lo resumió con un mensaje ambicioso: “Para Melilla, para los ciudadanos y para el Gobierno de la Ciudad, la organización de los Juegos del Agua 2026… supone todo un hito”.

Y fue más allá al conectar el proyecto con el impulso de 2025: “Marcamos un punto de inflexión importante… con la celebración del Campeonato de Europa de Triatlón en 2025. Y esto es consecuencia de esa exitosa organización… La proyección de la imagen de Melilla será excepcional”.

Un ejemplo

En la misma línea, el presidente de ADESP, José Hidalgo, destacó el valor del trabajo conjunto: “Los Juegos del Agua son un magnífico ejemplo del potencial del Deporte Español cuando trabajamos unidos”.

Para ADESP, el plan no es solo competir, sino también dejar huella: “Este evento no sólo servirá para celebrar la excelencia deportiva, sino también para proyectar la imagen de Melilla como un destino único… y de conectar el Deporte con el desarrollo turístico y social”, apuntó, subrayando que seguirán “impulsando proyectos” que refuercen la colaboración entre Federaciones.

Los Juegos del Agua 2026 serán además la tercera competición multideportiva impulsada por ADESP tras los Juegos Nacionales de Combate celebrados en La Nucía (Alicante) y la primera edición de los Juegos del Agua disputada en la Región de Murcia (2022). Melilla toma ahora el relevo con un reto de máxima exigencia: tres semanas, múltiples sedes, y un cartel de competiciones de primer nivel.

Qué son los Juegos del Agua

Los Juegos del Agua son un evento multideporte impulsado por ADESP (Asociación del Deporte Español) junto a federaciones españolas de deportes acuáticos, que agrupa campeonatos oficiales en distintas disciplinas (mar y costa, aguas abiertas, vela, remo, piragüismo, etc.).

En el programa deportivo, con participación de 4.000 deportistas, se incluyen deportes como Aguas Abiertas, Triatlón Sprint, Vela (catamarán / inclusiva / radiocontrol), Piragüismo (travesías K4/C4 y barco dragón), Wakeboard, Motonáutica (flyski/flyboard, rallyjet, offshore, circuito), Surfing (SUP larga distancia y velocidad), Remo de Mar, Pesca (mar-costa dúo, kayak pesca) y Actividades Subacuáticas (nafoshub/cevisub).

