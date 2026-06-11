Melatonina, el producto ideal para mejorar la calidad del descanso que ya usan deportistas de élite: dormir nunca fue tan fácil

La melatonina es una hormona que produce el propio cerebro cuando anochece, y que le indica al cuerpo que es hora de dormir. Cuando algo interfiere en ese proceso, ya sea el estrés, las pantallas, los viajes largos o los horarios irregulares, el descanso se resiente, y con él, todo lo demás. Como suplemento, su función principal es ayudar a conciliar el sueño más rápido y mejorar su calidad.

Para los deportistas, la falta de sueño dispara las hormonas catabólicas (las que destruyen músculo) y reduce las anabólicas, lo que empeora la síntesis de proteínas y la reparación de tejidos. En disciplinas exigentes como el culturismo o las MMA, donde la recuperación es tan importante como el propio entrenamiento, un descanso de mala calidad puede tirar por la borda semanas de trabajo. Para el resto de la gente, si simplemente tienes problemas para dormir, puede ser de gran ayuda.

Siendo uno de los suplementos más de moda junto a la creatina, AMIX™ Advanced Nutrition redefine el estándar del descanso deportivo con el lanzamiento de su nueva Melatonine Sleep, una fórmula técnica en formato de 60 ml diseñada específicamente para optimizar la arquitectura del sueño. Con un exclusivo sabor Blueberry Dream y una composición totalmente libre de azúcares, este producto se desmarca de la competencia gracias a su precisa dosis de 1,9 mg de melatonina combinada estratégicamente con GABA en un formato innovador sin azúcares para acelerar la regeneración muscular y garantizar un sueño profundo.

Esta unión es clave no solo para reducir drásticamente el tiempo necesario para conciliar el sueño, sino también para potenciar la fase NREM (sueño profundo), garantizando una recuperación real del sistema nervioso tras jornadas de entrenamientos extenuantes o altos niveles de estrés físico. La eficacia de este shot se apoya en una sinergia avanzada de cinco ingredientes activos que actúan de forma integral. La melatonina y el GABA se complementan con el Myo-inositol y la Vitamina B6, esenciales para calmar la actividad mental, regular la actividad hormonal y asegurar el funcionamiento normal del sistema nervioso.

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Además, la fórmula se refuerza con un blend de cuatro extractos botánicos de alta pureza (Melisa, Griffonia, Valeriana y Pasiflora), una combinación tradicional de plantas que favorece la relajación muscular y prepara el organismo para un descanso sin interrupciones. Esta estudiada mezcla permite que el deportista no solo duerma más rápido, sino que la calidad de su descanso se traduzca en una reparación celular efectiva.