Las mejores opciones españolas en el Mundial

Con un total de 56 atletas (26 hombres y 30 mujeres), la expedición española ha ido viajando en diversas tandas con destino a Tokio, donde tratará de agrandar el bagaje total de 46 medallas en los 19 Mundiales al aire libre disputados hasta la fecha (11 oros, 19 platas y 26 bronces).

El doble oro de los marchadores Álvaro Martín y María Pérez (20 y 35 km) más la plata del ahora sancionado Mohamed Katir en 5.000 permitió a España lograr en Budapest su mejor resultado en unos Mundiales hasta el punto de acabar en la tercera posición del medallero. Además, se igualó el récord de medallas que databa de Stuttgart'93 con dos oros en marcha (Valentí Massana y Chuso García Bragado), una plata y dos bronces.

Oro europeo y bronce universal bajo techo en triple salto, Ana Peleteiro lidera la lista de bajas tras perder el hijo que esperaba junto a su marido y entrenador Benjamin Compaoré. Otros atletas importantes que no estarán en Tokio son el 'combinero' Jorge Ureña, un Mario García Romo lejos de su mejor forma (5.000), el sancionado Mohamed Katir, una Laura García-Caro que vuelve a sufrir la crueldad del covid permanente o, evidentemente, el retirado Álvaro Martín.

Ana Peleteiro, una baja de enorme calado para España / EFE

A las cinco opciones reales de medalla y una vez superada la polémica por las marcas de competitividad que dejaron en tierras a varios atletas (difícil de entender el caso de Una Stancev en altura), también habría que citar el regreso de la catalana María Vicente (heptatlón) tras dos graves lesiones, o el debut de la jovencísima catalana Marta Mitjans (800) y de la nueva joya de la marcha, Paul McGrath.

María Pérez

La granadina es junto a Ruth Beitia la fémina más laureada de la historia del atletismo español tras su oro en el relevo en los Juegos de París junto al extremeño Álvaro Martín y su plata en la prueba individual. En este galimatías que apadrina el nefasto Sebastián Coe al frente de World Athletics, en Tokio habrá otra vez 20 km y 35 km... aunque su gran objetivo es cargarse esta especialidad.

Junto al estadounidense Noah Lyles (100 y 200) y la keniana Faith Kipyegon (1.500 y 5.000), María Pérez es la única atleta que defenderá dos títulos mundiales en la capital japonesa. La discípula de Jacinto Garzón lo hace en plena madurez a sus 29 años en una cita que ha preparado de manera meticulosa y sin las prisas del año pasado por la fractura por estrés en el sacro que hizo que peligrasen los Juegos.

María Pérez busca otro éxito en su vasto palmarés / RFEA

La andaluza tiene la segunda marca personal de las inscritas en 20 km (1h:25.30) y es segunda del año (1h:27.22) tras la local Nanako Fujii (1h:26.33). Sin la ecuatoriana Glenda Morejón, sus rivales serán la campeona olímpica Jiayu Yang (sin marca del año y con el récord mundial, 1h:23.49, como mejor registro personal), las también chinas Li Ma (1h:27.28) y Li Peng (1h:27.45), la mexicana Alegna González (1h:27.32) y la peruana Kimberly García León.

Los 35 km marcha abrirán el mundial el sábado a la 1.00 h (hora peninsular española) también con María Pérez como defensora del título. La de Orce tiene la mejor marca personal de las inscritas (2h:37.15, a cuatro segundos del récord mundial de la rusa Klavdija Afanasieva) y el mejor registro del año (2h:38.59). Ojo con las chinas Ma (2h:40.49) y Yin (2h:42.34), las italianas Antonella Palmisano (2h:39.35), Nicole Colombi (2h:41.47) y Eleonora Giorgi (2h:41.54), García León (2h:37.44 de marca personal) y la veterana griega Antigoni Ntrismpioti (41 años y 2:41.58).

Jordan Díaz

Lo del hispanocubano es un misterio que no se desvelará hasta el jueves 18 a las 13.55 h (hora española peninsular) en la clasificación para la final de triple. Por culpa de los problemas físicos, el campeón olímpico (17,86 metros) y europeo (18,18) ha saltado una sola vez desde que su oro parisino. El discípulo de Iván Pedroso reapareció en los Nacionales con un salto (17,16 m) para revalidar el título español tras ganarlo recién nacionalizado en 2024.

Aunque la nómina de rivales es más que notable, tampoco se está saltando demasiado en este año postolímpico y no es una temeridad ser moderadamente optimistas, siempre que el físico responda al discípulo de Iván Pedroso en la base de Guadalajara. De hecho, el año pasado confesó en París en la zona mixta que había logrado el oro olímpico prácticamente sin poder saltar en los entrenamientos en las semanas anteriores.

Jordan Díaz, trabajando en tierras niponas / RFEA

Jordan Díaz es todo talento, uno de esos atletas elegidos que domina la especialidad con un estilo depurado y particular que recuerda al mítico británico Jonathan Edwards, poseedor del récord mundial desde el siglo pasado con 18,29 metros. El atleta del FC Barcelona no pierde apenas velocidad en los dos toques con el tartán y puede estirarse para llegar lo más lejos posible en el aterrizaje. Tan fácil de escribir y tan difícil de realizar.

En cuanto a sus acompañantes en el podio olímpico, el italocubano Andy Díaz (bronce en París) el líder del año con su mejor salto de siempre (17,80 en invierno) y el luso cubano Pedro Pablo Pichardo se ha quedado en 17,47. También destacan el chino Ruiting Wu (17,68), el francés Melvin Raffin (17,52), el jamaicano Jordan Scott (17,52), el experimentado alemán Max Hess (17,43) y el potente burkinés Hugues Fabrice Zhango con marca personal de 18,07. El veterano estadounidense Will Claye tiene 18,14, pero de eso hace seis años y en 2025 no ha pasado de 17,09.

Mohamed Attaoui

A punto de cumplir 24 años, el hispanomarroquí lleva dos ejercicios en la cima en los exigentes 800 metros. Cada vez se corre más y el mínimo error de colocación o un simple toque son letales. Entrenado por Thomas Dreissigacker en el ON Athletics Club, rompió todas las barreras en 2024 con 1:42.04 en la Diamond de Mónaco, una marca al nivel de los 18,18 de Jordan Díaz en triple, los 2,03 de Ruth Beitia en altura o los 3:28.95 de Fermín Cacho en 1.500.

Afincado en tierras cántabras desde niño, 'Moha' es un tipo sencillo y humilde que se transforma cuando se calza las zapatillas para convertirse en un competidor sensacional. Subcampeón europeo sub'23 hace dos años en 1.500, al aire libre está muy centrado en las dos vueltas, con una plata en los Europeos de Roma 2024 tras el francés Gabriel Tual y un triunfo en el Europeo de Selecciones. También reinó en la parada de la Diamond en París.

Attaoui, camino de su victoria en Vallehermoso / RFEA - SPORTMEDIA

El gran problema es que el 800 se ha convertido en dos 400 a tope. Tanto, que el mejor ochocentista español de la historia tan solo es 12º del año con 1:42.73 en un ranking que encabeza el campeón olímpico keniano Emmanuel Wanyonyi con 1:41.44 este año y con 1:41.11 como marca personal (segunda de siempre a 20 centésimas del récord mundial de su compatriota David Rudisha y empatado con el keniano nacionalizado danés Wilson Kipketer).

Otras figuras de la prueba son el subcampeón olímpico canadiense Marco Arop (1:42.22), el argelino defensor del título Djamel Sedjati (1:42.20), los estadounidenses Josh Hoey (1:42.01), Donavan Brazier (1:42.16) y Bryce Hoppel (1:42.49), el australiano Peter Bol (1:42.55) y... por qué no, el excampeón mundial bajo techo Mariano García.

Quique Llopis

El valenciano es la opción más difícil (110 metros vallas), pero su forma y su confianza recuerdan al bronce de Asier Martínez en Eugene'22. El de Adidas rebajó en Tarragona la barrera de los 13 segundos con unos 12,98 frustrados por un mísero 0,3 m/s de viento superior al permitido. Tras caerse en la final de 60 vallas en el Europeo Indoor en Estambul'23 y lesionarse este año antes de la final en Apeldoorn, el campeón de España no renuncia a nada.

Un simple toque en una valla supone despedirse de las opciones o irse al suelo, como fue su caso en Estambul hace dos años. Al vallista del Adidas lo entrena Toni Puig, responsable de los relevos en la RFEA que tan buenos resultados vienen obteniendo y afirmó a Prensa Ibérica que esta segunda parte del binomio es clave en sus éxitos.

Quique Llopis, en el reciente Campeonato de España / RFEA

En las últimas grandes citas el rival a batir era el estadounidense Grant Holloway, quien busca su cuarto título para deshacer el empate que mantiene con su compatriota Greg Foster y alcanzar al mítico Allen Johnson (cuatro), quien solía tocar todas las vallas. Este año no ha bajado de 13 (13.10), aunque su mejor registro es 12.81 a una centésima del récord mundial de Aries Merritt. Y ha explotado otro compatriota, Cordell Tinch, con unos sensacionales 12.87.

Llopis es undécimo con una mejor marca legal de 13.12, aunque está capacitado para rebajarla y competir cara a cara con todos sus rivales (peligra el récord nacional de Orlando Ortega, 13.04). Citar también al sorprendente japonés Rachid Muratake (12.92), a los galos Just Kwaou-Mathey (12.99) y Sasha Zhoya (13.06), a los estadounidenses Trey Cunningham (13.00), Ja'Kobe Tharp con 19 años (13.01) y Dylan Beard (13.02), al suizo Jason Joseph (13.07), el jamaicano excampeón olímpico Hansle Parchment (13.24) y... a Asier Martínez.