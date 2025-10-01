Los mejores jinetes del mundo competirán en el CSIO Barcelona

Mañana arranca en la pista olímpica del Real Club de Polo de Barcelona la 113ª edición del CSIO Barcelona, el evento deportivo internacional más antiguo de España, que este año verá en acción a cuatro de los cinco mejores jinetes del ranking mundial 2025: el británico Ben Maher (nº2, campeón olímpico individual en Tokio 2020), el alemán Christian Kukuk (nº3, oro olímpico individual en París 2024), su compatriota Richard Vogel (nº4, campeón de Europa individual 2025) y el británico Scott Brash (nº5, campeón olímpico por equipos en Londres 2012 y París 2024). Así lo ha confirmado el presidente del CSIO Barcelona, Santi Mercé, en el transcurso de la presentación oficial celebrada esta mañana en la grada principal del Real Club de Polo.

El acto ha contado también con la participación del regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé; el Secretari General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat, Abel García; el presidente del RCPB Pablo Sánchez Marquiegui y de las amazonas Sira Martínez, embajadora del evento y participante en el concurso, e Imma Roquet, miembro del equipo español.

Por parte del Real Club de Polo de Barcelona también han asistido Luis Comas Martínez de Tejada, presidente de la Fundación RCPB y Daniel Garcia Giró, director del CSIO Barcelona.

Final de la Longines League of Nations y diez pruebas de máximo nivel

Del 2 al 5 de octubre Barcelona volverá a convertirse en capital mundial de la hípica con la disputa de la final de la Longines League of Nations™, que reunirá a los ocho mejores equipos del planeta: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia y Países Bajos, además de España como país anfitrión. El conjunto español estará formado por Mariano Martínez Bastida, Iván Serrano Sáez, Armando Trapote, la catalana Imma Roquet y Santiago Núñez Riva como reserva.

El programa deportivo incluye un total de diez pruebas de máximo nivel. Entre ellas destacan las dos grandes citas nocturnas: el Gran Premio Ciudad de Barcelona (viernes) y la Copa de SM la Reina – Trofeo Freixenet – Premio Generalitat de Catalunya (sábado), que coincidirán con las tradicionales cenas de gala y tendrán como colofón un espectáculo hípico de Córdoba Ecuestre, que llenará de arte ecuestre y flamenco las noches del Real Club de Polo. El domingo llegará el gran desenlace con la final de la Longines League of Nations™, la competición por equipos más prestigiosa del calendario internacional.

PoloPark by Calvet, 20.000 m² dedicados al ocio y entretenimiento

Más allá del deporte, el público podrá disfrutar del PoloPark by Calvet, más de 20.000 m² dedicados a la gastronomía, espectáculos, conciertos, actividades infantiles, exhibiciones ecuestres y un market con propuestas para todos los gustos. Este espacio se ha consolidado como el complemento perfecto a la competición, ofreciendo una experiencia completa para familias y aficionados.

Las declaraciones de los protagonistas

Pablo Sánchez Marquiegui, presidente del Real Club de Polo Barcelona:

“Es un orgullo para el Real Club de Polo poder celebrar la 113ª edición del CSIO Barcelona y hacerlo en la pista olímpica que es el mejor escenario posible para acoger la final de la Longines League of Nations™. Pocos eventos pueden presumir de tanta tradición y calidad y algo así solo se puede explicar desde el compromiso del club, que cada año mejora sus instalaciones para que un evento de este nivel brille. También gracias al compromiso de los socios y socias, que viven con entusiasmo el evento y el esfuerzo y dedicación del club. Y un agradecimiento muy especial a Longines, por su confianza apoyando desde hace casi un cuarto de siglo el CSIO Barcelona y también la hípica mundial. No me quiero olvidar tampoco de nuestros patrocinadores premium como son Caixabank, Estrella Damm, Freixenet, CocaCola, Negrita y La Vanguardia. Este año tenemos la satisfacción de unir a este pool de compañías a CUPRA como patrocinador premium y coche oficial del CSIO Barcelona”.

Santi Mercé, presidente del CSIO Barcelona:

“Estamos ante el evento internacional deportivo más antiguo de España que además acoge la que será la 12ª edición consecutiva de la final de la Liga de las Naciones, con los ocho mejores equipos del mundo en acción. Habrá diez pruebas de gran nivel y hasta 12 medallas olímpicas compitiendo aquí, entre ellos los números dos, tres, cuatro y cinco del mundo. Todo ello sin olvidar la gran zona de ocio que representa el PoloPark Calvet, con sus 20.000 metros cuadrados dedicados al entretenimiento”.

Abel García, secretario general del Deporte y la Actividad Física de la Generalitat de Catalunya:

“Para Catalunya y la Generalitat, el CSIO Barcelona forma parte de ese tejido que trabaja para dar consistencia al deporte en nuestra tierra. El evento cuenta con nuestro total apoyo en el marco de la estrategia para dar un impulso a lo que sucede en Catalunya y poder proyectarla al mundo”.

David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y presidente delegado del Área de Deportes y Actividad Física de la Diputación de Barcelona:

“El CSIO Barcelona ofrece cuatro días de máxima competición, pero además se ha convertido en punto de encuentro para los barceloneses y las barcelonesas. Más allá de un evento deportivo, es un evento social. Y además es un certamen que cada año va a más. No son 113ª ediciones por casualidad, sino por este afán de mejora que hace que cada edición se supere”.