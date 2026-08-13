“El mejor truco de mi vida”: Danny León logra la imagen más espectacular del eclipse

Este miércoles 12 de agosto, el mundo se paró durante unos segundos para contemplar el esperado eclipse, un espectáculo de la naturaleza que se da cada muchos años. Aprovechando esa oportunidad única, un grupo de profesionales apasionados por los deportes extremos se desplazó hasta el término municipal de Novales (Huesca) desde diferentes puntos de España para conseguir capturar una imagen nunca antes vista: el mejor truco de skate de la vida de Danny León.

Un equipo de nueve personas, con sus recursos propios, y sin ayuda externa de grandes marcas ni empresas, ha trabajado en este proyecto desde cero y solo les han bastado motivación, planificación y mucho entusiasmo. Todo ello, con apenas 30 segundos para lograr la toma perfecta jamás realizada, cuando la luna tapó el sol a las 20:28 de la tarde en Huesca.

“Costó mucho encontrar la localización y calcular las distancias”, explica Jaicano sobre toda la logística previa que se llevó a cabo durante los meses anteriores. La construcción de la rampa y la adaptación de SB Ramps al entorno localizado en Huesca fueron imprescindibles. También fueron los encargados de lanzar a Danny con una cuerda que agiliza cada intento, sin margen de error.

Danny Leon, en el salto durante el eclipse / GARPRESS

El fotógrafo, conocido como Jaicano, ya había fotografiado anteriormente a Danny León, en un atardecer y junto a la luna. Ahora ha conseguido completar la trilogía: “No hay dos sin tres, ya hicimos el sol, la luna y ahora el eclipse”, explica Danny León minutos antes del momento. “No es fácil montar algo como esto, no es una pose, es acción”, pone en valor Gonzalo González de Vega, quien destaca lo difícil que es lograrlo y todos los factores que se tienen en cuenta para buscar la imagen perfecta.

“Sentimos mucha presión, pero a la vez tenemos esa ambición y esa ilusión de que salga bien y vamos con todas las ganas”, explica Danny León antes de conseguirlo. Sus expectativas eran cumplir un nuevo reto junto a todo el equipo. Todos contuvieron los nervios hasta que asimilaron que lo habían conseguido: “Chicos, la tenemos. Tenemos la imagen más épica creada”.