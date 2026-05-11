El mejor talento español llega al Challenge de Catalunya, en Fontanals Golf

El Challenge de Catalunya contará con una destacada representación internacional en la que el talento español tendrá un papel protagonista. La cita, perteneciente al HotelPlanner Tour, reunirá a algunos de los mejores jugadores del circuito en una semana clave en la lucha por el ascenso al DP World Tour.

España estará representada por 21 jugadores, de los cuales 10 forman parte del ProSpain Team de la Real Federación Española de Golf, consolidando una de las presencias nacionales más potentes del torneo. Una oportunidad para brillar en casa en un recorrido exigente y de gran prestigio.

Entre los nombres a seguir destaca Pablo Ereño, una de las grandes promesas del golf español y miembro del ProSpain. Situado en la parte alta del ranking del HotelPlanner Tour —actualmente en el puesto 12º tras el Challenge de Italia—, el joven madrileño afronta el torneo con el objetivo de consolidarse entre los mejores del circuito. Con dos top 5 en su primer año como profesional, buscará su primer título en la primera cita del HotelPlanner Tour en nuestro país.

Masaveu, de Fontanals al LIV Golf

También acapara la atención el gallego Santiago Tarrío, uno de los referentes del golf nacional en los últimos años. Ganador en el Challenge Tour y con experiencia en el DP World Tour donde estuvo muy cerca de la victoria en 3 ocasiones haciendo top 3, llega a Fontanals con la ambición de volver a pelear por los primeros puestos y recuperar su lugar en la élite europea.

Mención especial merece Luis Masaveu, uno de los nombres propios de la nueva generación. El año pasado firmó una brillante tercera posición en Fontanals y actualmente forma parte del equipo Fireballs del LIV Golf, reflejo de su proyección internacional y su capacidad para competir al máximo nivel.

El Challenge de Catalunya tendrá una buena representación catalana / HOTEL PLANNER

Protagonismo local en casa

El torneo contará además con una destacada presencia catalana, con jugadores como Joel Moscatel, Eduard Rousaud, Lucas Vacarisas, Albert Boneta, Josep Maria Serra, Alex Esmatges y el amateur Marcel Fonseca, que tendrán la oportunidad de competir en casa, un factor que añade siempre un extra de motivación y conexión con el público. Entre ellos destacan Joel Moscatel y Lucas Vacarisas, con victorias en el Challenge Tour que les llevaron al DP World Tour, al que espera regresar y dar un paso adelante en su carrera.

El grupo español combina juventud con experiencia. Junto a los más jóvenes, estarán nombres como Javier Barcos, en pleno salto al profesionalismo; Victor Pastor, con experiencia en el DP World Tour; o Albert Boneta, otro de los talentos en progresión.

El listado nacional se completa con jugadores como Asier Aguirre, Joseba Torres, Javier Calles, Juan Salama, Alejandro Aguilera o Josep Maria Serra, todos ellos con el objetivo de aprovechar esta cita para escalar posiciones en el ranking. A ellos se suman perfiles con recorrido en la élite como Alfredo García-Heredia, que ya sabe lo que es competir en el DP World Tour y busca reencontrarse con su mejor versión.

El Challenge de Catalunya se presenta como una prueba determinante en la temporada del HotelPlanner Tour. Con un ranking muy ajustado, cada golpe puede marcar la diferencia en la lucha por el ascenso. Competir en casa añade un componente extra para los jugadores españoles, que buscarán aprovechar el conocimiento del campo y el apoyo del público para firmar una actuación destacada.