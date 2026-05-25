El mejor cuatrocentista español vuelve a soñar tras más de un año de calvario

Iñaki Canal rebajó su marca en 56 centésimas en 2023 para terminar al frente del ránking español en 400 lisos con 45.27 y tenía galones en un notable relevo 4x400 en el que estaban Óscar Husillos, 'Samu' García, emtre otros.

En la siguiente acabó segundo con 45.60, a tres centésimas del 'Expreso de Astudillo' en una rivalidad que permitió al castellano-leonés lograr tres oros en los Nacionales en 2022, 2023 y 2024, seguido muy de cerca por el asturiano.

En los Nacionales de Tarragona en 2025, Cañal ya no estaba. ¿Qué pasó con el medallista de plata en 4x400 en el Europeo de Belgrado'22? Tras ser quinto en el Europeo de Roma'24, olímpico en París, oro nacional bajo techo en 2025 y cuarto en el Europeo Indoor de Apeldoorn'25, su estrella se apagó por una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles que amenazaba con retirarlo del atletismo.

Cañal, Erta, Hortelano y Guijarro fueron plata en 4x400 en Belgrado'22 / EFE

Con mucha calma y sin demasiados objetivos, Iñaki Cañal regresó a las pistas el pasado 16 de mayo en Cornellà en la Liga de Clubs con el Playas de Castellón y lo hizo con una victoria y una marca ilusionante (46.50).

El gijonés, que cumplirá 30 años en septiembre, conversó con SPORT. "Estamos en proceso, pero esto ya es importante. Es una marca muy buena para empezar después de tanto tiempo. La cuestión era encontrarme bien, sentirme competitivo ante buenos rivales y demostrar que podemos volver a estar ahí", dijo ilusionado.

"Lo importante es no tener dolor y entrenar con continuidad para llegar más lejos. Será cuestión de rodarnos poco a poco, buscar competiciones, retroalimentar esas sensaciones y bajar marcas poco a poco. El tendón no me duele después de 16 meses con molestias y con dolores, que se dice pronto", insistió el asturiano.

Cañal entró en un túnel tras su oro nacional bajo techo en 2025 / RFEA

"Estos días hasta me siento extraño al no levantarme cojo por las mañanas. Me encantó ver a los compañeros en los World Relays y yo me sigo sintiendo parte del equipo. Les deseo lo mejor, evidentemente., Ahora ellos están por delante de mí, pero yo voy a trabajar para volver a estar con ellos", explicó en clave de futuro.

Aunque sus planes están en los Juegos de Los Ángeles 2028, Cañal admitió a SPORT que antes "tengo que mirar al Europeo de Birmingham, pero después del proceso que he pasado creo que tengo que ir semana a semana. Eso no quita que tenga la mirada puesta en esos campeonatos de Europa que están en mi cabeza".

Pues bien, esa progresión sigue viento en popa y el pasado fin de semana colaboró a la plata del Playas de Castellón en el Campeonato de Europa de Clubs al ser segundo con 46.11 en 400 lisos. Ya es el cuarto español del año tras Markel Fernández (45.95), el incombustible 'Samu' García (45.98) y 'Manu' Guijarro (46.06). ¡Qué gran noticia la vuelta de Iñaki Cañal!