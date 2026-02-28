Medvedev, Valencia Basket o el circuito de Bahréin: El deporte aguarda tras los bombardeos entre Irán e Israel y EE. UU.

Este sábado nos hemos despertado con la noticia del inicio de una contienda misilística entre Irán e Israel, que cuenta con el apoyo de Donald Trump desde los Estados Unidos, haciendo temer nuevamente un posible conflicto a gran escala.

Hasta el momento, Irán ha contestado al ataque con una respuesta en contra de algunas de las bases militares de los norteamericanos en el Golfo Pérsico, aunque la ofensiva más mortífera ha sido un impacto en una escuela por parte de la unión isrealoamericana.

Desde el circuito de Bahréin a Munir el Haddadi: los nombres afectados por la contienda

El ataque ha afectado a algunos de nombres conocidos del ámbito deportivo que se encontraban por esta parte del mundo.

Uno de los afectados de forma indirecta ha sido el exjugador del Barça y de otros equipos de LaLiga, Munir el Haddadi, que actualmente juega para el Esteghlal de la liga iraniana y que ha cancelado la jornada prevista para este fin de semana.

Además, ha tenido que salir de un avión en el que se encontraba junto al resto del equipo ante el inminente cierre del tráfico aéreo en el país.

Munir El Haddadi, cuando jugaba el Leganés. / FERNANDO VILLAR / EFE

Otro de los afectados ha sido el circuito de F1 de Bahréin. Uno de los misiles lanzados ha impactado en un punto situado a 20 kilómetros, aunque la competición ha anunciado que se continuará con la competición como estaba previsto, ya que no está programado ningún Gran Premio en esa zona del mundo en las próximas semanas.

La Euroliga cancela la 'Next Generation' con Valencia y Real Madrid

La Euroliga anunció este sábado la suspensión definitiva de su torneo 'Next Generation,' que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa y que se estaba disputando en Abu Dabi, debido a la "situación actual" en Emiratos Árabes Unidos.

Esta segunda edición del torneo, que comenzó el viernes, queda cancelada de manera definitiva después de que la organización ordenase la suspensión temporal "como medida de precaución" y horas después anunciase el reinicio de los partidos este mismo sábado.

"Dada la situación actual en la región, se ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de todos los participantes. Tras una evaluación minuciosa y consultas continuas con las autoridades y las partes interesadas pertinentes, se determinó que la cancelación del evento es la medida más responsable en este momento", informó la Euroliga a través de la red social 'X'.