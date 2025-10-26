Yomif Kejelcha logra su triplete en València

Yomif Kejelcha vuelve a hacer historia en València. El etíope suma su tercera victoria en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tras las de 2019 y 2024, en la que logró el récord del mundo de la distancia con un tiempo de 57:30. Un año después, Kejelcha arrasó en las calles de València aunque se le acabara escapando el récord del mundo que le arrebató el Jakob ugandés Kiplimo en la Media de Barcelona en febrero de este año, con un tiempo de 56:42, a falta de ser ratificado por World Athetics.

No superó Kejelcha tampoco su propia marca personal, su principal objetivo, tal y como desveló en la presentación de atletas élite de la prueba el pasado viernes.

En el Kilkómetro 10, ya escapado en solitario, iba a siete segundos por debajo de la previsión de récord del mundo, pero la humedad y el calor no acompañaba y en el segundo tramo de la carrera, fue cediendo tiempo hasta alejarse de la plusmarca mundial. De hecho, no pudo ni superar su récord personal al terminar la prueba con un tiempo de 58:01.

El sueco Andreas Almgren sí logró la plusmarca europea de la distancia, bajando por primera vez de los 59 minutos, mientras que Carlos Mayo fue el primer español en línea de meta.

Agnes Jebet Ngetich repite victoria

Por su parte, la keniana Agnes Jebet Ngetich, ganadora de la edición de 2024, se disponía a batir un récord del mundo bajando en más de un minuto la marca prevista para ello en el ecuador de la carrera, pero al igual que le pasó a Yomif Kejelcha, fue bajando el ritmo en el último tramo para acabar entrando en meta con un 1:03:07 que, eso sí, era la tercera mejor marca de la historia.

El récord del mundo, por lo tanto, sigue estando en manos de la etíope Letesenbet Gudey, con un 1:02:52 que logró en València el 24 de octubre de 2021.

Ngetich, de solo 24 años, llegaba en plena forma tras batir también el récord mundial de 10 km en ruta (28:46) en Valencia.