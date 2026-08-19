Dos medallistas europeos, en la 'miniselección' española para Copenhague

La selección española ya está de regreso tras sumar ocho medallas en unos Campeonatos de Europa de Atletismo al aire libre que concluyeron el domingo en Birmingham, con un aprobado con matices en el que no se estuvo al nivel esperado en la pista y volvió a maravillar la marcha con los oros de María Pérez y Paul McGrath marcando la pauta.

La temporada ya ha acabado para muchos atletas españoles, como la catalana Sara Gallego o posiblemente el murciano Mariano García y el valenciano Quique Llopis. Otros seguirán en liza, como el relevo 4x100 femenino y el mixto con el World Athletics Ultimate Championship de Budapest en el horizonte. Es decir, un curso larguísimo desde la pista cubierta.

Además, el extremeño David Barroso en 800 (cuarto en el Europeo), Jesús David Delgado en 400 vallas y Berta Segura en 800 estarán este viernes en la Athletissima de Lausana (Diamond League), Dani Arce disputará los 3.000 obstáculos y Marta García (plata en los Europeos) saldrá en 5.000 metros el domingo en Silesia y Jaël Bestué apunta al 27 de agosto en Zürich.

David Barroso estará este viernes en la Diamond en Lausana / EFE

El 'Ultimate' se disputará los días 11, 12 y 13 de septiembre en Budapest, con sesiones vespertinas y finales directas tanto en los concursos como en algunas pruebas y con 'semis' en 100 lisos, 100 vallas, 110 vallas, 400 lisos, 400 vallas y 800 metros. Y lo más importante, con suculentos premios en otro intento de Sebastian Coe de ocultar su fracaso a la hora de obtener recursos.

En esta pléyade de competiciones que impera con el 'cacique' británico al frente del atletismo, el fin de semana siguiente se disputará la segunda edición del Mundial de ruta con dos pruebas masculinas y femeninas: la milla y los cinco kilómetros (en la primera edición en Riga en 2023 también hubo media maratón y en 2025 la competición fue cancelada).

España participará con tres atletas, entre ellos sus dos únicos medallistas individuales en pista en el reciente Europeo. Tras colgarse la plata en 800 en Birmingham y 'borrarse' de Lausana, Mohamed Attaoui será uno de los dos españoles en la milla tras ser vigesimocuarto en 2023 (el estadounidense Hobbs Kessler es el vigente campeón).

Martín Segurola, el año pasado en Bergen en el Europeo sub'23 / INSTAGRAM

Lo acompañará el gran ausente en Birmingham, un Martín Segurola que perdió sus opciones de disputar los 1.500 en los Campeonatos de España al acabar por detrás de Adri Ben, Mariano García y Carlos Sáez. Campeón bajo techo en 3.000 metros, el donostiarra de 23 años representa el futuro en una distancia que no es ni por asomo lo que fue en España.

Completa la nómina la palentina Marta García, quien se proclamó subcampeona continental en 5.000 metros pese a llegar corta de entrenamientos por una lesión. La palentina estará en los 5 kilómetros, prueba en la que no hubo presencia española en Riga y en la que se impuso la keniana Beatrice Chebet, oro en 5.000 y en 10.000 metros en los Juegos de París'24.