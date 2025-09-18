Así está el medallero del Mundial de Atletismo de Tokio con las medallas de España

El Mundial de Atletismo de Tokio 2025 avanza con un medallero dominado por Estados Unidos, seguido de cerca por Kenia y Canadá. La cita mundialista en la capital japonesa está dejando resultados de mucho nivel.

España se mantiene en la octava posición de la tabla con una medalla de oro. La delegación española arrancó con fuerza este Mundial y ya ha inscrito su nombre en el medallero gracias a una de sus grandes referentes, María Pérez.

Medallero del Mundial Atletismo y medallas de España en Tokio

1. Estados Unidos – 7 oros, 1 plata, 2 bronces → 10 medallas

2. Kenia – 4 oros, 1 plata, 2 bronces → 7 medallas

3. Canadá – 3 oros, 0 platas, 0 bronces → 3 medallas

4. Nueva Zelanda – 2 oros, 0 platas, 0 bronces → 2 medallas

5. Jamaica – 1 oro, 4 platas, 1 bronce → 6 medallas

6. Italia – 1 oro, 2 platas, 2 bronces → 5 medallas

7. Suecia – 1 oro, 0 platas, 1 bronce → 2 medallas

8. Tanzania – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

8. Portugal – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

8. Francia – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

8. España – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

8. Suiza – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

9. Alemania – 0 oros, 3 platas, 0 bronces → 3 medallas

10. Etiopía – 0 oros, 2 platas, 2 bronces → 4 medallas

A la espera de las pruebas de mediofondo, obstáculos y saltos, donde España presenta finalistas de nivel, el equipo nacional mantiene sus aspiraciones de superar las cinco preseas logradas en Budapest 2023, su mejor actuación histórica en unos campeonatos del mundo.

María Pérez volvió a brillar en Tokio al colgarse el oro en la marcha, confirmando su condición de gran dominadora mundial de la especialidad. La atleta granadina suma así una nueva medalla a su palmarés después de los dos oros conseguidos en Budapest 2023 (20 km y 35 km marcha). Su triunfo reafirma el peso de la marcha en el atletismo español y coloca a España en el mapa del campeonato desde las primeras jornadas.