Ni McIlroy ni Scheffler, Rahm es quien gana más dinero en el golf (102 millones)

A las puertas del Masters de Augusta, Scottie Scheffler domina el golf mundial desde hace meses, pero no el ranking de ingresos. El estadounidense, número uno del mundo durante 150 semanas consecutivas y ganador de siete torneos desde mayo, ocupa solo la tercera plaza en la clasificación de los golfistas mejor pagados del planeta.

Por delante aparecen dos pesos pesados del circuito: Jon Rahm y Rory McIlroy. El español vuelve a situarse en lo más alto del listado con unos ingresos estimados de 102 millones de dólares en los últimos doce meses, consolidando su impacto tanto en el césped como en el negocio que rodea a la élite del golf, según un análisis de Sportico.

Jon Rahm / EP

Una parte decisiva de esa cifra llega de su aterrizaje en LIV Golf, el circuito respaldado por Arabia Saudí. Distintas informaciones apuntan a que Rahm firmó un acuerdo valorado en 300 millones de dólares, con una gran parte abonada de inicio y el resto repartido en pagos anuales durante la duración del contrato. Ese movimiento le ha devuelto al primer escalón del ranking económico.

En segunda posición aparece Rory McIlroy, con 84 millones de dólares. En su caso, el gran salto no solo se explica por sus resultados deportivos, sino por su enorme tirón comercial. El norirlandés habría generado 55 millones fuera del campo, impulsado además por su victoria en el Masters de 2025, un triunfo que le permitió completar el Grand Slam de carrera y reforzar su perfil global.

Rory McIlroy, el favorito en Augusta / AP

El número 1 no lo es en ganancias

Scheffler, mientras tanto, cierra el podio con 81 millones. Su regularidad competitiva le mantiene como la referencia deportiva del momento, pero en la batalla financiera todavía mira por detrás de Rahm y McIlroy, dos nombres que han sabido convertir su dimensión deportiva en una maquinaria de ingresos mucho mayor.

La cuarta posición es para Bryson DeChambeau, con 65 millones, mientras que Tiger Woods sigue apareciendo entre los grandes nombres del negocio pese a su escasa actividad competitiva. El estadounidense ocupa el quinto puesto con 54,2 millones, y prácticamente todo ese dinero procede de patrocinios y negocios: el 99% de sus ingresos no llegaron por resultados sobre el campo.

Scottie Scheffler, uno de los grandes favoritos para lograr el Masters / ERIK S. LESSER / EFE

La clasificación de los mejor pagados

Jon Rahm – 102 millones de dólares Rory McIlroy – 84 millones Scottie Scheffler – 81 millones Bryson DeChambeau – 65 millones Tiger Woods – 54,2 millones

En total, los diez golfistas mejor pagados del mundo sumaron 558 millones de dólares en el último año, una cifra que supone una caída del 9% respecto a los 611 millones registrados en 2024. El dato refleja, sobre todo, el frenazo en la ofensiva económica de LIV Golf, que ya no está lanzando contratos gigantescos con la misma agresividad que en sus primeros años.

Rahm, DeChambeau y Niemann son los únicos representantes de LIV presentes en el top-10, en una clasificación en la que el PGA Tour también ha cambiado su modelo de incentivos. El circuito estadounidense ha eliminado el antiguo Player Impact Program y lo ha sustituido por un sistema de participación accionarial en su nueva estructura comercial. Eso sí, para este listado solo cuenta el dinero en efectivo, no el valor de esas acciones.

Aun así, el negocio no deja de crecer. LIV ha elevado su bolsa total para 2026, pasando de 405 a 470 millones de dólares, una señal de que el dinero sigue siendo uno de los grandes motores del golf de élite.