McIlroy, en plena forma de cara a la Ryder tras ganar el Open de Irlanda por segunda vez

Rory McIlroy volvió a vivir un momento muy feliz en la temporada 2025 tras su victoria en el pasado Masters, al imponerse en casa, en el Open de Irlanda donde ya lo hizo en 2016 y, después de llegar casi agonizando al hoyo final, y gracias a un lejano eagle, conseguía meterse en el play-off de desempate donde le esperaba el sueco Joakim Lagergren.

El sueco emergió de un empate a cinco en el liderato en los últimos nueve hoyos del domingo en The K Club con una magnífica ronda de 66 golpes y pareció haber dado el golpe decisivo con un magnífico ‘approach’ de 266 yardas a un metro y medio para conseguir un eagle en el 16.

McIlroy, sin embargo, respondió con un putt de 8,5 metros para conseguir un eagle en el último hoyo y extender el torneo hasta el hoyo 73, donde ambos jugadores estuvieron cerca del eagle antes de completar dos birdies. El approach de McIlroy en la siguiente ronda apenas superó el agua, pero el resultado fue el mismo. A la tercera, Lagergren encontró el obstáculo de agua, lo que permitió a McIlroy ganar con dos putts y emular su victoria de 2016 en el mismo lugar.

McIlroy saluda al sueco Lagengren, después de finalizar el torneo en el K Club / DP WORLD TOUR

Me siento afortunado

"Me siento muy afortunado de poder hacer esto frente a esta gente; el apoyo ha sido increíble toda la semana. Estoy muy feliz de haber jugado como lo hice esta semana y conseguir la victoria"., dijo el norirlandés, tan feliz como cuando consiguió la chaqueta verde en abril pasado.

"Hacer lo que hice a principios de año y luego volver a casa y ganar mi Abierto Nacional, pase lo que pase el resto del año, es un año genial. 2025 será uno de los mejores, si no el mejor, de mi carrera”, dijo. “Pero aún no hemos terminado; tengo una semana importante la próxima en Wentworth y, obviamente, todos esperan con ansias la Ryder Cup", aseguró la estrella.

Los jugadores españoles completaron el resto del top cinco en el torneo irlandés, con un ‘hole in one’ que ayudó a Rafa Cabrera Bello a unirse a la estrella del sábado, Ángel Hidalgo, en tercer lugar, mientras que Ángel Ayora fue quinto en solitario.