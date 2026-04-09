McIlroy empieza el Masters cómo lo acabó el año pasado

Rory McIllroy arrancó de la mejor manera posible el Masters de Augusta, después de firmar una magnífica vuelta de 67 golpes (-5), que le situó en la Casa Club como lider del torneo, aunque con muchos jugadores todavía en el campo, y especialmente el número uno del mundo, Scottie Scheffler.

El primero en alcanzar el -5 tras los 18 hoyos fue el estadounidense Sam Burns, que mantenía esa primera plaza hasta que le alcanzó el norirlandés en una vuelta brillante, donde firmó seis birdies por un solo bogey, para subirse a esa primera plaza, tal como acabó el año pasado, sumando su primera chaqueta y también logrando, al fin, el ‘Grand Slam’.

Y es que en la historia del Masters, tan solo seis jugadores han logrado imponerse en el torneo de Augusta, y liderar al año siguiente el torneo en la primera jornada de juego. Historia pues para el europeo, que ya ha marcado el camino, dispuesto a lograr su segunda chaqueta consecutiva.

Decepcionante DeChambeau

Si McIlroy era la noticia positiva mediada la vuelta, la gran decepción fue el estadounidense, Bryson DeChambeau, que llegaba con aspiraciones de victoria y la primera jornada fue una autentica ruina.

Bryson DeChambeau solo ha logrado un birdie en los primeros 18 hoyos, y un doloroso triple bogey en el 11 / CHRIS TORRES / EFE

La estrella del LIV Golf no dio una a derechas, y acabó la jornada con un doloroso +4 (76 golpes) que le deja muy lejos de cabeza y con la necesidad de recuperar terreno este viernes si quiere tener alguna opción de luchar por su primera chaqueta verde.

Tampoco le iban muy bien las cosas a Jon Rahm, incapaz de anotarse un solo birdie en los primeros nueve hoyos y cometía cuatro errores, que le enviaban muy atrás en la clasificación y con la obligación de recuperar.