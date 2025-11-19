Max Caldas, nombrado mejor entrenador del mundo 2025 por la FIH

La Federación Internacional de Hockey ha elegido a Max Caldas como entrenador del año 2025. De esta forma, la FIH ha premiado su trabajo al frente de la selección española masculina, a la que ha guiado en una de sus temporadas más exitosas de los últimos años.

Bajo su dirección, el equipo ha sabido combinar la experiencia con el talento emergente, desplegando un juego valiente y ofensivo, acompañado de una notable madurez táctica en las grandes competiciones internacionales.

Declaraciones de Max Caldas

Max Caldas: "Ha sido una gran sorpresa. Es un premio a los jugadores y al staff que trabaja con nosotros, yo solo tengo la suerte de ser la cara visible de este proyecto. Este premio es de todos, lo creo así, y dice mucho de nuestros jugadores que han logrado crecer tanto y madurar tanto, jugando un hockey atractivo, con el que la gente se identifica. Es una pasada".

En la temporada 2025, los RedSticks firmaron victorias de gran prestigio en la FIH Pro League ante potencias como Australia, Inglaterra, India y Bélgica. No obstante, el gran hito de la temporada en esta competición internacional llegó en su recta final.

Clasificación histórica al Mundial

España necesitaba dos triunfos consecutivos contra Alemania, en Berlín, para finalizar en tercera posición y lograr la clasificación automática para la Copa del Mundo FIH Hockey Bélgica y Países Bajos 2026. El equipo, liderado por Caldas, mostró un carácter ejemplar y logró ambos triunfos ante un ambiente totalmente volcado con el conjunto local, certificando así su presencia en el próximo Mundial.

En el Campeonato de Europa, celebrado este pasado verano también en tierras germanas, la selección alcanzó una valiosa medalla de bronce tras derrotar a Francia, su segundo podio en la competición desde 2007.

Impulso al proyecto nacional

Cerrando un año sobresaliente para nuestro hockey, desde la RFEH celebramos el impulso que este grupo ha dado al proyecto deportivo nacional. Con un estilo renovado y una estrategia clara, España afronta la siguiente fase del ciclo internacional con gran confianza y ambición.

Gracias al brillante trabajo de Max Caldas, quien ha sabido unir el histórico carácter ofensivo del hockey español con una regularidad competitiva frente a las mejores selecciones del mundo.