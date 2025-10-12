Mauro Fialho, culturista español, sorprende en su participación en el Mr Olympia: "No puedo estar más feliz, no me rindo nunca"

Mauro Fialho (São Paulo, 1989) es un soñador nato, y en el Mr Olympia ha vuelto a soñar despierto. El culturista nacido en Brasil y afincado en España desde los 7 años ha sido uno de los representantes de la 'armada española' en la tarima más prestigiosa del mundo en Las Vegas, compitiendo como Men's Physique por tercera vez consecutiva en su carrera (2023, 2024 y 2025). En la división en la que ha vuelto a reinar Ryan Terry, una de las más duras del certamen por su altísima competitividad, el español logró entrar en el 'segundo 'call out'.

Mauro, que tuvo la increíble oportunidad de posar al lado de un tal Jeremy Buendia, un cuatro veces campeón del Mr Olympia (consecutivos), se mostró motivado en tarima y con la tranquilidad del trabajo bien hecho, quedándose a tres posiciones de la final y acabando como 13º clasificado de 72 atletas. "Haberme encontrado con Buendia en el segundo 'call out' ha sido mágico. Es la persona por la que empecé en esto y estar ahora a su lado es espectacular. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho", dijo en un mensaje a través de sus historias de Instagram.

Tremendamente orgulloso de su papel, Fialho dejó un mensaje de motivación dirigido a sus más de 390 mil seguidores: "Creed en vosotros y en vuestros sueños. Lo dice un don nadie que solo con curro logró la vida de sus sueños. Vamos a seguir luchando, lo principal y más importante es que yo no me rindo nunca", dijo.

En una publicación acompañada de fotografías en tarima y su habitual lema de "cada día sin fallar", Mauro presumió de un físico muy mejorado respecto a la versión de la pasada edición: unas piernas bien bombeadas (importante para Men's Physique, aunque no lo parezca), unos hombros gigantes, un pecho muy bien bombeado, unos brazos muy mejorados y un abdomen trabajado al detalle. Con la condición que le caracteriza, el resultado de 365 días de trabajo para un físico que va en clara línea ascendente.