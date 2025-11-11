Mauro Fialho, culturista, sobre la cara más oscura del deporte: "Lo que pasó no tiene justificación, vais a ver al Men's Physique más seco del universo"

El culturismo profesional tiene la peculiaridad de ser una disciplina subjetiva, donde los jueces dictaminan el resultado en base a su valoración sobre el físico de los atletas en tarima. En muchas ocasiones, los detalles pasan inadvertidos para el público general y las posiciones varían de forma descabellada. Un día estás arriba y al siguiente campeonato estás abajo, sin explicación alguna. A Mauro Fialho, culturista español de la categoría Men's Physique, le tocó vivir la peor cara del deporte en Praga pocas semanas después de su histórico 13º lugar en el Mr. Olympia de Las Vegas.

El atleta de 36 años llegó al campeonato profesional con un físico extraordinario, mejorado incluso respecto a la versión anterior que tanto gustó en el Olympia. Sin embargo, fue relegado inexplicablemente a la última fila de los atletas presentes en el PRO Show de Praga, para la estupefacción del público que no entendió su resultado. Siguiendo su lema de "cada día sin fallar", Mauro puso rumbo al Romania Muscle Fest Pro del pasado fin de semana para volver a intentarlo.

Junto a los mejores atletas de la categoría, con nombres tan destacados como Andrei Deiu (salió campeón) o Emile Walker (segundo), Fialho logró un meritorio cuarto lugar y sumó 9 puntos para la clasificación al próximo Mr. Olympia 2026. Sin embargo, reconoce en su canal de 'Youtube' que se queda con un sabor agridulce por no haber quedado en una tercera posición que tuvo muy cerca. "Nunca somos completamente felices, yo lo sé. Quería haber ganado, pero he sido cuarto. Volvemos a estar donde creemos que debemos estar, eso es lo que me importa y lo que me hace feliz".

Mauro se acordó de Josema, que salió campeón en la categoría Classic Physique con un físico condicionado al extremo, y mostró su lado más honesto y emocional para reconocer que ha pasado por unos días muy difíciles. "A mí me puedes quitar toda la comida, me puedo lesionar, pero pase lo que pase yo voy a seguir adelante. Pero nunca me habían tocado el pensar que mi trabajo no era suficiente. Han sido dos semanas muy chungas. Yo he dicho que iba a ir a Rumanía, si quedo último a lo mejor pierdo toda mi credibilidad pero no va a pasar. Lo hemos hecho y ha sido gracias a vosotros, el pensar que no puedo dejar a toda esa gente tirada".

Pese a la presión del momento, Mauro quiso sacar pecho por su situación: "Estar jodido es otra cosa, esto es llorar de felicidad porque mi vida es la que muchos sueñan. Lo mío es gloria bendita. No nos tenemos que rendir. El siguiente campeonato va a ser Madrid, y ahí estaré en dos semanas. Este campeonato no he podido estar al 100%, pero en Madrid vais a ver al Men's Physique más seco del universo". Queda dicho.