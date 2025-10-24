Mauro Fialho, culturista (36 años), sobre su día a día: "En este deporte le exiges a tu cuerpo comer siete veces mientras que una persona normal come tres"

Mauro Fialho (São Paulo, 1989), referente del culturismo español y reciente 13º clasificado en el Mr Olympia, confiesa en una entrevista con SPORT que detrás de cada logro hay una cara menos visible del deporte: la renuncia, la soledad y la dificultad para equilibrar la vida profesional con la vida familiar.

"El culturismo te da pero también te quita", reconoce sin rodeos. "Hay una línea muy fina que separa todo lo que te puede dar el culturismo y si pasas de esa línea puede quitártelo todo de golpe. Yo marco muy bien las prioridades en mi vida y en mi trabajo, porque esto es lo que trae pan, lo que paga la escuela de mi hijo. Pero siempre priorizo cualquier cosa con mi hijo, cualquier cosa con mi mujer por delante de lo que es el culturismo en sí. Relaciono mucho más el culturismo como mi trabajo que como un deporte".

El atleta de la categoría Men's Physique, afincado en España desde los siete años, recuerda una infancia "complicada" que le hizo ser quien es hoy. "Cuando voy a Brasil soy un gringo y aquí soy un inmigrante (risas). El culturismo me ha dado una segunda esperanza, una oportunidad para tener la vida que quería y ser la persona que quiero ser".

Mauro Fialho, durante su participación en el Mr Olympia 2025 / @maurofialho

Fialho, que ha tenido que luchar mucho para llegar a su tercer Mr Olympia consecutivo, no oculta que el sacrificio físico y mental es constante. "Ahora duermo entre tres y cuatro horas al día, como muchas veces, y tengo cardio y entrenamientos que me exigen bastante. Vas muy fatigado, muy cansado, aunque sigo llevando a mi hijo al cole y sigo pasándolo a buscar. Sigo haciendo mis funciones de pareja. Más que la queja a nivel físico, es la queja de no tener la suficiente energía para poder dar el 100% durante todo el día como para poder llegar a todo".

Con una mezcla de orgullo y lucidez, el español de origen brasileño asume los riesgos de una vida llevada al límite en lo profesional: "Está claro que esto es un deporte de alto rendimiento. Todo lo que se lleva al extremo nunca es sano. En este deporte le exiges a tu cuerpo comer siete veces mientras que una persona normal come tres. Una persona normal camina lo que tiene que caminar durante su día normal. Nosotros añadimos horas de cardio, a veces tres, y entrenamos cada día. Nuestro cuerpo no está preparado para levantar los pesos que levantamos. Todo esto lleva un desgaste que a largo plazo te puede crear secuelas".