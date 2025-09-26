Mauro Fialho, culturista (36 años): "Es un tamaño exagerado, impresiona"

Mauro Fialho (São Paulo, 1989) emigró a España con 7 años y hoy es uno de los referentes de la escena hispana del culturismo en nuestro país. Afincado en Mataró, el atleta ha construido su carrera a base de disciplina y regularidad, hasta instalarse en la élite del culturismo profesional.

A día de hoy, es uno de los atletas españoles que viajará en las próximas semanas para disputar el Mr Olympia 2025, el 'Mundial' del culturismo. Mauro se impuso este pasado mes de junio en el Empro Classic 2025 (Alicante) en la categoría Men’s Physique, una victoria que le valió para ganarse el billete directo al Olympia.

Fialho compite en una categoría que prima líneas limpias, torsos en “V”, cintura estrecha, equilibrio y presentación sobre masas extremas (solo mostrando el torso). En su debut ya subrayó su enfoque de preparación milimetrada y su condición extrema, aunque insistió en que ese punto de forma es estrictamente competitivo y no sostenible a largo plazo.

A pocas semanas del certamen, la actualización de su estado físico ha dejado muy sorprendido a sus fans, más de 390 mil en Instagram. "Mente en el objetivo... next stop Las Vegas", escribió Mauro en una publicación que causó sensación en redes sociales por su aspecto tan grandioso a pocas semanas del Olympia.

"Mi lavabo es la peor mierda que hay", comentaba entre risas en un vídeo de su canal de Youtube junto a su preparador Raúl Carrasco tras posar frente al espejo y verse de forma espectacular. "Cómo has logrado meter más densidad en el abdomen, ¿eh?. Es un tamaño exagerado, qué bien está la cintura, el lumbar, las separaciones...", reacciona Raúl al verle de cerca. "Lo único es que estamos 3 kg por encima del peso", apunta. "Aún quedan tres semanas de trabajo, pero impresiona, eh?".

Un físico que luce descomunal a tres semanas del Mr Olympia 2025, con todavía margen para afinar detalles en un torso que puede competir para colarse en el primer call out de la categoría Men's Physique, una de las más duras y competitivas de la competición.