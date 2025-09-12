Matsumaya sorprende en el PGA Championship y se situa lider en solitario

El japonés Hideki Matsuyama se situó lider en solitario del BMW PGA Championship después de firmar este viernes la mejor tarjeta del día, 64 golpes (-8), con dos 'eagles' incluidos-, que le llevó al liderto en solitario del torneo del DP World Tour y tercer Rolex Series de la temporada en el circuito europeo.

Cuando parecía complicado superar el registro de Viktor Hovland, que había jugado en el turno de mañana, para situarse lider con -11, en el turno de tarde llegó el ataque de varios jugadores, entre ellos el japonés, que le valió para situarse al frente del torneo, con un golpe de ventaja sobre Hovland, Justin Rose y el sueco Äberg.

El japonés juega regularmente el PGA Tour, y tras la conclusión del circuito estadounidense dio el salto a Europa donde ahora tiene opciones de ganar uno de los torneos más importantes de la temporada del DP World Tour, fuera de los ‘Grandes’ .

Larrazábal, al acecho

Pablo Larrazábal, que también había jugado en el turno de mañana, bajó al quinto puesto en solitario con 10, y sigue con sus opciones de victoria en Inglaterra, donde está mostrando un altísimo nivel de juego y rodeado por algunos de los mejores golfistas del mundo.

Larrazábal ha jugado dos grandes vueltas de golf en Wentworth y se siente capaz de luchar con los mejores / DP WORLD TOUR

"Jugué los dos últimos días, probablemente el mejor golf del año", dijo el barcelonés tras firmar un segundo 67 consecutivo. "He trabajado más duro que nunca y los resultados están llegando. Jugué muy bien de tee a green, con mucha paciencia, y hoy jugué muy, muy bien. No pegué muy buenos putts a mitad de la ronda; no pude embocar muchos".

Menos suerte tuvo Jon Rahm, que a pesar de firmar este viernes 69 golpes (-3), se situó en el puesto 32, con un total de 140 golpes (-4), a ocho impactos del lider, con el mismo resultado que el madrileño Eugenio López Chacarra.