El Masters de Augusta, con pretendientes de lujo para la 90ª edición del primer 'Grande' del año

El primer ‘Grande’ de la temporada ya está aquí. El Masters de Augusta, la primera gran cita del año donde convergen los jugadores de todos los circuitos mundiales, arranca este jueves en el espectacular recorrido de Augusta (Georgia), preparado para ofrecer cuatro espetaculares jornadas de golf.

El barcelonés David Puig intentó ganarse la plaza para este torneo tan exclusivo, aunque no lo consiguió, así que los representantes españoles serán también tres ganadores de la chaqueta verde como Txema Olazábal, Sergio García y Jon Rahm.

Tres grandes golfistas que llegan a la cita con distintos objetivos. Mientras que para el más veterano, su primer deseo es poder entrar en el corte, para Sergio García es encontrar las sensaciones que no ha logrado esta temporada en los primeros torneos del LIV Golf. Por su parte, para el vasco Jon Rahm, el único objetivo es ganar su segunda chaqueta verde, después de lograrla en 2023 en un momento efervescente de su juego en el PGA Tour.

Scottie Scheffler, uno de los grandes favoritos para lograr el Masters / ERIK S. LESSER / EFE

Llega en un gran momento

Con el salto al LIV, el de Barrika no ha estado tan cerca de repetir el triunfo, aunque ahora llega en un gran momento de juego y convencido de sus opciones de volver a llevarse el trofeo más codiciado, y exclusivo.

El capitán de Legión XIII también anunció esta semana buenas noticias relativas a su posible membresía del DP World Tour. “Se va a arreglar. no tengo ninguna duda de que estaré en el Open de España en octubre. Lo vamos a solucionar antes de septiembre”, dijo el español zanjando un tema que viene de lejos y que parece muy cerca de solucionarse.

El Masters vuelve a ser protagonista en el mundo del golf en el mes de abril / ERIK S. LESSER / EFE

En la lista de favoritos, por supuesto el número uno del mundo, Scottie Scheffler, y que quizá no está exhibiendo el juego arrollador de años precedentes, pero seguro que será uno de los grandes contendientes a la victoria, como lo será también el defensor del título, el norirlandés Rory McIlroy.

McIlroy, sin presión por repetir

El europeo conseguía finalmente el Grand Slam (ganar los cuatro torneos ‘grandes’) y quizá llega ahora sin la presión de torneos precedentes, sin duda la mejor manera de afrontar una competición tan exigente y que requiere lucir el mejor golf para tener opciones el domingo.

Augusta National es un jardín cuidado al milímetro para que las estrellas del golf luzcan su mejor juego / ERIK S. LESSER / EFE

Un torneo también de las ausencias, donde no estarán dos históricos ganadores como Tiger Woods, apartado de la competición tras esos problemas personales que le han llevado a apartarse temporalmente del juego, y también su compatriota y tres veces ganador, Phil Mickelson, también por una situación familiar que no le permite centrarse en el golf.

Dos grandes ausencias, pero el resto de estrellas del golf estarán en Augusta en otra edición apasionante, y que habrá que seguir del primer al último día para no perderse detalle de todo lo que suceda en este Masters.

Olazábal, el primero en salir

Jordan Spieth, durante el entrenamiento final de este miércoles en Augusta / ERIK S. LESSER / EFE

Respecto a las salidas de juego este jueves, el más madrugador será Txema Olazábal, a partir de las 14.02 hora española, acompañado de Neegaard y Potgieter. Sergio García lo hará a las 18.27 de la tarde, hora española, junto a Rai y Bridgeman, mientras que Jon Rahm formará una de las últimas salidas del día, a partir de las 19:08, junto a Gotterup y Aberg.