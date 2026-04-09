Masters de Augusta 2026: orden de juego de hoy jueves 9 de abril con John Rahm y el resto de españoles

El Masters de Augusta 2026 ya tiene definidos los partidos de las dos primeras jornadas y los tres españoles en liza, Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal, ya conocen su hoja de ruta para el jueves y el viernes. El torneo arranca hoy jueves con la primera de las cuatro rondas y, como marca la tradición, la organización ha hecho pública la configuración de los grupos que pelearán por superar el corte.

La presencia española volverá a tener un significado especial en Augusta. Rahm, Sergio y "Txema" Olazábal, campeones de la chaqueta verde, serán los encargados de defender el peso histórico del golf español en el major más simbólico del calendario, siempre con el recuerdo de Seve Ballesteros como referencia permanente.

El primero en abrir la participación nacional será José María Olazábal. El donostiarra saldrá a las 14:02, hora peninsular española, este jueves, junto al danés Rasmus Neergaard-Petersen y al sudafricano Aldrich Potgieter. Ese mismo grupo repetirá recorrido el viernes a las 17:15.

En el turno de tarde aparecerá Sergio García, que partirá a las 18:27 del jueves acompañado por el inglés Aaron Rai y por el estadounidense Jacob Bridgeman. El castellonense afrontará la segunda ronda el viernes a las 15:02, en un horario que puede marcar buena parte de sus opciones de meterse en el fin de semana.

Sergio García, durante su vuelta de entrenamiento en el Augusta National / MASTERS

El foco español principal estará también sobre Jon Rahm, que cerrará la primera jornada entre los nacionales. El de Barrika jugará a las 19:08 del jueves en un grupo muy atractivo, junto a su compañero de Ryder Cup Ludvig Aberg y al estadounidense Chris Gotterup. El viernes, Rahm volverá al campo a las 15:43.

El resto de favoritos del Masters

Más allá de la representación española, Augusta ha dejado varios partidos de enorme nivel para este arranque. Rory McIlroy, uno de los nombres propios del torneo, defenderá su condición de campeón junto a Cameron Young y al amateur Mason Howell. Por su parte, Scottie Scheffler protagonizará uno de los grandes reclamos de las dos primeras rondas con Robert MacIntyre y Gary Woodland.

También destacan otros grupos con aroma de gran torneo. Compartirán salida Dustin Johnson, Shane Lowry y Jason Day, mientras que otro partido de alto voltaje reunirá a Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick y Xander Schauffele.

En esa misma línea aparecen el trío formado por Hideki Matsuyama, Collin Morikawa y Russell Henley y el de Jordan Spieth, Justin Rose y Brooks Koepka.