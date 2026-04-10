GOLF
Masters de Augusta 2026 hoy: orden de juego del jueves 10 de abril con John Rahm y el resto de españoles
A qué hora empieza la segunda jornada del Masters de golf y cuándo debutan los tres golfistas españoles
El Masters de Augusta entra este viernes 10 de abril en una segunda jornada decisiva para la delegación española. Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal ya conocen sus horarios actualizados para una ronda que empezará a perfilar el corte y que llega después de un estreno con sensaciones muy distintas entre los tres campeones españoles de la chaqueta verde.
Los horarios oficiales del viernes sitúan a Sergio García a las 15:02 horas (CEST), a Jon Rahm a las 15:43 y a José María Olazábal a las 17:15, siempre en hora peninsular española. Sergio repetirá partido con Aaron Rai y Jacob Bridgeman, Rahm volverá a compartir grupo con Chris Gotterup y Ludvig Åberg, y Olazábal lo hará de nuevo junto a Rasmus Neergaard-Petersen y Aldrich Potgieter.
La primera jornada dejó a Sergio García como el español mejor colocado. El castellonense entregó una tarjeta de 72 golpes, par del campo, y arrancará la segunda vuelta instalado en la zona media-alta de la clasificación, todavía bien situado para pelear por el fin de semana en un Augusta que volvió a castigar cualquier error. En un día de pocas concesiones, su vuelta tuvo valor competitivo y le permitió mantenerse a distancia razonable de la cabeza.
La actuación más emotiva la firmó José María Olazábal. A sus 60 años, el doble campeón del Masters llegó a ponerse bajo par y hasta merodeó el liderato durante buena parte de su recorrido, impulsado por un gran comienzo y por un juego corto que volvió a recordarle a Augusta quién fue y quién sigue siendo.
Sin embargo, el tramo final le pasó factura y cerró con 74 golpes (+2), un resultado que le obliga a remar este viernes pero que no borra una primera mitad de vuelta de enorme nivel.
Rahm, en problemas
El panorama más exigente es el de Jon Rahm. El vizcaíno no encontró continuidad en el arranque del torneo y terminó con 76 golpes (+4), demasiado lejos de la cabeza y con la necesidad de firmar una reacción inmediata para no comprometer su presencia en el fin de semana. Augusta no le permitió asentarse en ningún momento y su segunda ronda aparece ya como una jornada de urgencia competitiva.
En cabeza, el torneo arrancó con Rory McIlroy y Sam Burns compartiendo el liderato con -5, mientras que nombres como Scottie Scheffler, Jason Day, Patrick Reed o Xander Schauffele también se movieron en la zona noble tras los primeros 18 hoyos.
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