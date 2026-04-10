Masters de Augusta 2026 hoy: orden de juego del jueves 10 de abril con John Rahm y el resto de españoles

El Masters de Augusta entra este viernes 10 de abril en una segunda jornada decisiva para la delegación española. Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal ya conocen sus horarios actualizados para una ronda que empezará a perfilar el corte y que llega después de un estreno con sensaciones muy distintas entre los tres campeones españoles de la chaqueta verde.

Los horarios oficiales del viernes sitúan a Sergio García a las 15:02 horas (CEST), a Jon Rahm a las 15:43 y a José María Olazábal a las 17:15, siempre en hora peninsular española. Sergio repetirá partido con Aaron Rai y Jacob Bridgeman, Rahm volverá a compartir grupo con Chris Gotterup y Ludvig Åberg, y Olazábal lo hará de nuevo junto a Rasmus Neergaard-Petersen y Aldrich Potgieter.

La primera jornada dejó a Sergio García como el español mejor colocado. El castellonense entregó una tarjeta de 72 golpes, par del campo, y arrancará la segunda vuelta instalado en la zona media-alta de la clasificación, todavía bien situado para pelear por el fin de semana en un Augusta que volvió a castigar cualquier error. En un día de pocas concesiones, su vuelta tuvo valor competitivo y le permitió mantenerse a distancia razonable de la cabeza.

Sergio Garcia, durante el Masters / EFE

La actuación más emotiva la firmó José María Olazábal. A sus 60 años, el doble campeón del Masters llegó a ponerse bajo par y hasta merodeó el liderato durante buena parte de su recorrido, impulsado por un gran comienzo y por un juego corto que volvió a recordarle a Augusta quién fue y quién sigue siendo.

Sin embargo, el tramo final le pasó factura y cerró con 74 golpes (+2), un resultado que le obliga a remar este viernes pero que no borra una primera mitad de vuelta de enorme nivel.

Jose Maria Olazabal y Rasmus Neergaard-Petersen, en el Masters / EFE

Rahm, en problemas

El panorama más exigente es el de Jon Rahm. El vizcaíno no encontró continuidad en el arranque del torneo y terminó con 76 golpes (+4), demasiado lejos de la cabeza y con la necesidad de firmar una reacción inmediata para no comprometer su presencia en el fin de semana. Augusta no le permitió asentarse en ningún momento y su segunda ronda aparece ya como una jornada de urgencia competitiva.

En cabeza, el torneo arrancó con Rory McIlroy y Sam Burns compartiendo el liderato con -5, mientras que nombres como Scottie Scheffler, Jason Day, Patrick Reed o Xander Schauffele también se movieron en la zona noble tras los primeros 18 hoyos.