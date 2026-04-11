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Masters de Augusta 2026, en directo: Tercera jornada de este sábado, con las últimas noticias de Jon Rahm
Tercera jornada del Masters con Rory McIlroy en cabeza de manera clara y con los españoles Rahm y Sergio García en acción
Tercera jornada del Masters con Jon Rahm y Sergio García, con el objetivo de remontar posiciones y con Rory McIlroy como lider destacado
Nueva salida de Jon Rahm que se deja la bola en el primer corte, aunque no parece que esté en una situación complicada....
Rahm se deja un putt para par bastante complicado....¡y consigue salvarlo, sin duda una gran noticia para la confianza del de Barrika!
Sergio García completa el hoyo 3 con otro par, el tercero consecutivo del castellonense....
Pega un hierro seis en el centro del green, que acaba cayendo a la zona baja, y lejos de la bandera...habrá que pensar en el par
Otro par tres ahora...veremos si se rehace en el seis con una buena salida
Pues llega el primer revés para el vasco que no puede embocar y suma su primer bogey del día....lástima porque se le escapa por muy poco
Su compañero, Si Wo Kim, ha estado a punto de embocar desde fuera del green aunque ahora buscará un par más fácil que el del español
El chip de Rahm se queda un poco corto y ahora tendrá problemas para lograr el par, en el primer hoyo donde llegan los problemas para el de Barrika
Recordamos que el lider del torneo, el norirlandés Rory McIlroy saldrá en el último grupo del día, a partir de las 8:50 de la noche, acompañado de Sam Burns...
Bueno, pues Jon logra hacer volar la bola y la ha dejado a la entrada de green, un tiro complicado, pero que le ha sacado el mayor provecho posible....
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