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Masters de Augusta 2026, en directo: Tercera jornada de este sábado, con las últimas noticias de Jon Rahm

Tercera jornada del Masters con Rory McIlroy en cabeza de manera clara y con los españoles Rahm y Sergio García en acción

Rahm mejoró en la segunda jornada y busca remontar puestos este sábado

Rahm mejoró en la segunda jornada y busca remontar puestos este sábado / CHRIS TORRES / EFE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Tercera jornada del Masters con Jon Rahm y Sergio García, con el objetivo de remontar posiciones y con Rory McIlroy como lider destacado

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