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Masters de Augusta 2026, en directo: segunda jornada del viernes y última hora de John Rahm

El torneo de Augusta vivirá este viernes una jornada importante con el 'corte' donde se decidirá los jugadores que estarán el fin de semana

Rahm deberá remontar el vuelo si quiere esta el fin de semana en el Masters de Augusta

Rahm deberá remontar el vuelo si quiere esta el fin de semana en el Masters de Augusta / EFE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El 90º Masters de Augusta vive este viernes la segunda jornada, con los tres españoles en competición y con el primer objetivo de pasar el 'corte' del torneo

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