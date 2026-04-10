Directo SPORT
GOLF
Masters de Augusta 2026, en directo: segunda jornada del viernes y última hora de John Rahm
El torneo de Augusta vivirá este viernes una jornada importante con el 'corte' donde se decidirá los jugadores que estarán el fin de semana
El 90º Masters de Augusta vive este viernes la segunda jornada, con los tres españoles en competición y con el primer objetivo de pasar el 'corte' del torneo
Sergio García acaba de completar el segundo hoyo, un largo Par 5 logrando el par, y por lo tanto se mantiene al par del campo, decimoséptimo en la general
Recordamos que el liderato lo comparten el defensor del título, Rory McIlroy junto al estadounidense, Sam Burns (-5) en una primera jornada donde supieron sortear todas las trampas del campo de Augusta, especialmente en unos greens muy difíciles de controlar en la recepción de la bola
Todas las miradas estarán depositadas en Jon Rahm, que llegaba al torneo convencido de su buen juego, pero ese +6 del primer día le ha frenado en seco, y reconocía haber tenido la culpa de lo sucedido, sin buscar excusas
Por su parte, Txema Olazábal, el más veterano del trío español con 60 años, arrancará a las 5:15 de la tarde, y lo hará con un +2 en su casillero, y con las opciones abiertas de superar el corte, el objetivo que se ha marcado
Jon Rahm será el segundo jugador que entrará en acción y lo hará en pocos minutos, concretamente a las 3:43 de la tarde, hora española, ya que juega en el turno de mañana después de hacerlo ayer en el de tarde, y que tan mal le fueron las cosas
El que ya ha arrancado la segunda jornada es el castellonense Sergio García, el mejor de los españoles el jueves, dónde acabó al par del campo (72) y también ha firmado el par en el primer hoyo
Una jornada decisiva para la suerte de los tres jugadores españoles, y especialmente para Jon Rahm, que viene de firmar la peor actuación de siempre en el Masters, con un +6, y que deberá remar contracorriente para sacar un resultado que al menos le permita pasar el corte
- Barcelona - Atlético: resumen, resultado y goles del partido de cuartos de la Champions League
- Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: 'Se presentó en su despacho...
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: 'Es ridículo
- Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
- El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern
- La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal