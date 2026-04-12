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GOLF
Masters de Augusta 2026, en directo: jornada final del domingo con las últimas noticias de Jon Rahm
La 90ª edición del Masters de Augusta se decide este domingo con muchos candidatos a la chaqueta verde
El primer 'Grande' de la temporada se decide este domingo, con Rory McIlroy como uno de los principales favoritos
Segundo golpe a green, aunque se pasa un poco de bandera....si approcha bien, tendrá el birdie a tiro....
Un final de torneo que se prevee emocionante, con los últimos nueve hoyos que dictarán sentencia en esta 90ª edición del Masters....
Recordamos que los dos clasificados en el primer puesto, el norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Cameron Young, arrancarán a partir de las 20:25 de la tarde, horal local en España....
Salida de Sergio en el 8 que la lleva al medio de la calle en este par cinco....en el turno de John, grandísima salida al centro de la calle, más larga que la de Sergio....
Desde luego, no es una jornada fácil para ambos ya que están jugando sin nada en juego, sólo con la honrilla de evitar los últimos puestos, algo que almenos está consiguiendo el vasco, mientras que Sergio es antepenúltimo, con +7....
El vasco y el castellonense ya han completado los primeros siete hoyos del campo de Augusta, y ambos han conseguido el birdie en el hoyo 7, con tres birdies para Rahm y dos bogeys, para un total de +4, mientras que Sergio García acumula tres bogeys y un birdie, por un total de +7, en el puesto 52....
Jornada final en la que ya están en marcha algunos partidos del día final en este Masters, donde están jugando juntos los dos españoles en competición, Jon Rahm y Sergio García
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