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Masters de Augusta 2026, en directo: jornada final del domingo con las últimas noticias de Jon Rahm

La 90ª edición del Masters de Augusta se decide este domingo con muchos candidatos a la chaqueta verde

Rahm completa este domingo la cuarta y última jornada del Masters

Rahm completa este domingo la cuarta y última jornada del Masters / CHRIS TORRES / EFE

Ramon Palomar

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El primer 'Grande' de la temporada se decide este domingo, con Rory McIlroy como uno de los principales favoritos

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