Masters de Augusta 2026: cuándo empieza, calendario y los españoles que buscan otra chaqueta verde

El Masters de Augusta 2026 está a la vuelta de la esquina. El primer major de la temporada levanta el telón esta semana en el mítico Augusta National, con cuatro jornadas oficiales de competición entre el jueves 9 y el domingo 12 de abril, además del tradicional Par 3 Contest del miércoles 8 como gran aperitivo.

En España, la atención estará puesta en una delegación muy especial: Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal, tres nombres con un rasgo común que no se daba desde hace décadas: todos han ganado la chaqueta verde.

En clave española, Rahm vuelve a ser la gran referencia. El campeón de 2023 aterriza en Georgia después de un inicio de curso muy sólido en el LIV, con una victoria, tres segundos puestos y un quinto lugar en sus cinco primeros torneos. Augusta, además, es un escenario que le encaja de forma natural: será su décima participación, ya sabe lo que es ganar allí y nunca ha fallado el corte.

Sergio García, campeón en 2017, llega con más dudas en el putt que en el resto de su juego, pero Augusta sigue siendo uno de sus grandes territorios emocionales y competitivos. El castellonense afronta su vigésimo séptima participación en el Masters y su major número 103, una cifra al alcance de muy pocos europeos. El propio Sergio lo resumió con sinceridad en la previa: "No estoy del todo fino", aunque su experiencia y su capacidad de tee a green le mantienen como un jugador a vigilar.

El tercer español será José María Olazábal, doble campeón en 1994 y 1999, leyenda viva del torneo y una de las voces más respetadas cuando pisa Augusta. A sus 60 años, el guipuzcoano sigue disfrutando cada regreso a un campo que marcó su carrera. En la previa dejó una frase que resume su vínculo con el Masters: "Este es un lugar muy especial para mí, para mi corazón". Será su trigésimo séptima presencia.

Horario y dónde ver el Masters de Augusta de golf

El torneo arrancará el jueves y el viernes desde las 15:15 horas, mientras que la cobertura del sábado y del domingo comenzará a las 18:00 horas, ya con la pelea decisiva por entrar en la historia del golf.

En cuanto a la retransmisión, el Masters se podrá seguir en Movistar Plus+, a través de Golf por Movistar+ y Golf 2 por Movistar+, con señales extra, cobertura ampliada y el habitual despliegue especial que acompaña siempre a Augusta.

Así queda el calendario del Masters de Augusta 2026: jueves 9, primera ronda; viernes 10, segunda ronda; sábado 11, tercera ronda; y domingo 12, ronda final. Augusta ya está listo.