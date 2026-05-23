Masai Russell y Yan Ziyi, estrellas en Xiamen con Llopis avanzando

La estadounidense Masai Russell se quedó a dos centésimas del récord mundial en los 110 vallas y la china Yan Ziyi con la segunda mejor marca de la historia en jabalina a sus 18 años recién cumplidos (71,74 metros) fueron las dos grandes estrellas este sábado en la segunda parada de la Liga Diamante en Xiamen (China).

Yan Ziyi fue profeta en su tierra con una actuación descomunal. La jovencísima china se impuso en jabalina con los citados 71,74 metros en su debut esta temporada, mejorando su récord mundial sub-20 en casi seis metros. Segunda fue la noruega Sigrid Borge con 65,00 metros y la serbia Adriana Vilagos acabó tercera con 63,64.

También brilló con luz propia Masai Russell en los 110 metros vallas con 12.14, mejor marca del año, récord de la Diamond, récord de Estados Unidos y a dos centésimas que tiene la nigeriana Tobi Amusan como plusmarca universal (12.12).

Llopis mejoró su marca del año

El valenciano Quique Llopis fue octavo en 110 vallas con 13.36, lejos del estadounidense Jamal Britt (13.07), del nipón Rachid Muratake (13.13) y del jamaicano Orlando Bennett (13.20), pero bastante mejor que hace una semana en Shanghai.

Llopis, de 25 años, con 13.09 como marca personal y plata en 60 vallas en el pasado Mundial, tiene como principal objetivo el Europeo al aire libre de Birmingham en agosto, en el que aspira a volver a subir al podio tras su plata hace dos años en Roma.

Más estrellas

En longitud, Miltiadis Tentoglou no dio opción a Mattia Furlani con 8,46 metros. Tras irse a 8,43 metros en Shanghai, el italiano se quedó en 8,28 (cuarto). Una de las reinas de la velocidad, la jamaicana Shericka Jackson voló en 200 metros para ganar con 21.87, récord del mitin, mientras que la polémica y controvertida estadounidense Sha'Carri Richardson acreditó 22.38.

Otra de las protagonistas fue la mediofondista ugandesa Peruth Chemutai, quien se impuso en 3.000 metros obstáculos con 8:51.06, récord del mitin, por delante de la bahreiní Winfred Mutile Yavi (8:51.54). En 400 vallas, el brasileño Alison Dos Santos se impuso con 46.72 y volvió a derrotar al noruego Karsten Warholm (46.82), al igual que en 300 vallas en Shanghai.

Alison dos Santos volvió a 'domesticar' a Warholm / EFE

En un descafeinado hectómetro masculino, el keniano Ferdinand Omanyala se impuso con 9.94 y fue el único que bajó de los 10 segundos. El estadounidense Chris Coleman, mucho mejor en 60 lisos, fue séptimo con 10.08 y el laureado y polivalente botsuano Letsile Tebogo, octavo con 10.10.

En peso masculino reinó el jamaicano Rajindra Campbell con récord nacional (22,34), en altura ganó Yulia Levchenko (1,99), en disco Valarie Sion o Allman de soltera (68,45) y en los 1.500, la australiana Abbey Caldwell (3:57.26). En los 400 masculinos venció el botsuano Kebinatshipi (43.92) y en los 5.000, el etíope Addisu Yihune (12:57.32).