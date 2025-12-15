Martina Bustamante, Campeona de España tras un año de ensueño

Martina Bustamante, a sus 8 años, no es una skater cualquiera, y así lo ha demostrado durante toda la temporada. Su año comenzó con la victoria en el Campeonato Europeo en Biarritz, cuando aún tenía 7 años. Ese triunfo marcó el inicio de una temporada que cerraría con el título más esperado: el de Campeona de España en la modalidad de Street.

Entre ese primer gran éxito y la medalla en Córdoba, Martina vivió muchas alegrías y momentos inolvidables que han hecho que su presencia en el skateboarding crezca, no solo por sus trucos y su estilo, sino también por su desparpajo. Uno de esos momentos fue en el O Marisquiño, celebrado en agosto en la playa de Samil (Vigo), donde alcanzó la semifinal de la categoría absoluta y se ganó el cariño del público. Además, se hizo viral en redes sociales con videos en los que comentaba sus propias rondas, mostrando su forma única de vivir la competición a tan corta edad.

En Córdoba, Martina subió a lo más alto junto a su referente Natalia Muñoz, que revalidó el título de Campeona de España. En la categoría masculina, Gabriel Ferrero se llevó la primera plaza, mientras que Miguel Mengas fue el ganador en la final sub-12.

De las aulas a la tablas

Actualmente, Martina compagina el skateboarding con 3º de primaria, organizando su tiempo entre entrenamientos, competiciones y estudios, lo que refleja su dedicación. Gracias al apoyo de su familia y de su entrenador, progresa cada día sobre la tabla y crece tanto dentro como fuera del skatepark.

Martina Bustamante, en el podio en Córdoba / Ivan Jiménez / @ivanjrphoto

El año culminó en Córdoba, en el skatepark del Cañero, donde se proclamó Campeona de España sub-12 en Street. A lo largo de la temporada, también ha demostrado su versatilidad sobre el patín, sumando podios en ambas modalidades, Street y Park, en Jerez de la Frontera. Además de formar parte del equipo de skateboarding de Jart, se ha unido recientemente a Etnies. Martina Bustamante ha dejado claro que ha llegado pisando fuerte y que el futuro internacional la espera.