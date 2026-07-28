Martin Kaymer ya piensa en su regreso al DP World Tour

Con las dudas razonables que levanta el futuro inmediato del LIV Golf, algunos de los jugadores que han competido en el circuito saudita los últimos años, empiezan a pensar en su futuro lejos de esta competición a la que no se augura un futuro demasiado esplendoroso después que el PIF anunciara que retira su apoyo de cara a 2027.

El alemán tiene decidido explorar el camino de regreso al circuito europeo, veinte años después de realizar allí su debut y que ahora vuelve a considerar seriamente par continuar con su carrera profesional. “Siempre he dicho que el European Tour es mi circuito de casa. Así que volvería a afiliarme al European Tour, al cien por cien”, asegura Kaymer en unas declaraciones concedidas a Bunkered y que recogía ‘TenGolf’.

El alemán fue uno de los jugadores europeos que renunciaron a su membresía después de incorporarse a LIV Golf en 2022. Como Ian Poulter, Lee Westwood y otros nombres importantes del golf europeo, recibió multas y una suspensión por participar sin autorización en torneos coincidentes con el calendario del entonces European Tour.

Martin Kaymer compite en el LIV Golf cone le equipo de los Cleeks / LIV

Esquiva las sanciones

Kaymer terminó dejando el circuito para evitar que continuaran acumulándose las sanciones. Tres años después, el ganador del PGA Championship de 2010 y el US Open de 2014 está dispuesto a recorrer el camino inverso.

“Sé que, por mis éxitos, tengo años de exención que me permitirían regresar. Por la lista histórica de ganancias, las Ryder Cups y todas esas cosas», explica. “Estaría muy interesado en hacerlo si LIV no continúa. Pero incluso si LIV continúa, también me gustaría volver y jugar”, decía el alemán.

Kaymer fue uno de los héroes de Medinah cuando Europa le dio la vuelta a la Ryder de 2016 para ganar en suelo estadounidense / RYDER

Su palmarés le ofrece diferentes vías de acceso. Kaymer acumula once victorias en el DP World Tour, fue Número Uno mundial, conquistó dos Grandes y ganó la Race to Dubai en 2010. También disputó cuatro ediciones de la Ryder Cup y fue el autor del putt que aseguró matemáticamente la victoria europea en el Milagro de Medinah de 2012.

Precisamente, la Ryder Cup aparece como uno de los grandes incentivos para intentar el regreso. Su última participación con Europa se produjo en Hazeltine en 2016, pero, a sus 41 años, todavía no ha renunciado a vestir de nuevo los colores del equipo europeo. “Siento que, si estoy suficientemente sano, me gustaría darme otra oportunidad de jugar la Ryder Cup si puedo disputar suficientes torneos”, dijo Kaymer.