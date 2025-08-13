Marta Pérez, segunda en 1500 metros en el Gyulai István Memorial, en un día histórico

La atleta Marta Pérez acabó este martes en segunda posición de la prueba de 1500 metros femeninos en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), tras un agónico esprint final en el que sólo acabó por detrás de la australiana Georgia Griffith, ganadora, y que acabó con tres de las cuatro participantes españolas por debajo de los cuatro minutos.

La soriana de 32 años entró a meta con 3:59.22, mejor marca de la temporada, con una diferencia de 0.97 segundos respecto a Griffith, que registró el mejor tiempo con 3:58.25. El podio lo completó la estadounidense Heather Maclean, que finalizó en tercer lugar.

El resto de la participación española se saldó con un meritorio cuarto puesto de Marta García (3:59.40), mejor marca personal, con Esther Guerrero (3:59.73), también mejor marca personal, en sexta posición, y con Águeda Marqués (4:02.23) en duodécimo lugar.

Así, Pérez vuelve a establecer otro gran registro en su palmarés, después de parar el crono en 3:57.75 y establecer el récord de España en los 1500 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Así, los 1500 metros femeninos se saldaron con un registro histórico, nunca antes acontecido, con tres atletas españolas por debajo de los cuatro minutos.

A su vez, el atleta Mariano García acabó cuarto en los 800 metros masculinos y se quedó fuera del podio de la competición. El keniano Laban Kipkorir Chepkwony ganó con un tiempo de 1:42.96, por delante del irlandés Mark English, segundo, y el francés Yanis Meziane, tercero.

Por su parte, Lucía Carrillo, que corrió por la calle interior, terminó en la última posición, octava, en la prueba de 200 metros femeninos, cuya vencedora fue la jamaicana Ashanti Moore, que con 22.31 segundos, entró ligeramente por delante de la nigeriana Favour Ofili, segunda y con el mismo tiempo, y de la británica Daryll Neita, tercera.