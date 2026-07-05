Marta Mitjans ya es la quinta española de la historia... ¡con 19 años!

A sus 19 años, Marta Mitjans empieza a consagrarse en la elite del atletismo a base de mucho trabajo en los entrenamientos a las órdenes de Alfonso Guillén, una ambición desmedida y una capacidad para hacerse grande en la pista, pese a que es de las más bajitas del pelotón.

"No había corrido nunca con una luz haciendo de liebre, pero a mí es que cuando me ponen algo por delante... tiro a muerte a por lo que sea, una atleta o una luz (ríe)", decía a SPORT en enero de 2025 con 18 años recién cumplidos después de ganar los 800 en el Míting Internacional de Catalunya en Sabadell.

Con 2:03.58, ese día pulverizó el récord de España sub'20 de 800 bajo techo de la madrileña Esther Desviat (2:03.58, 2000). Desde entonces, la de Arenys de Mar no ha parado de mejorar . El pasado diciembre batió sin liebres en Sabadell los récords nacionales sub'20 y sub'23 de 500 (1:11.97), para situarse segunda absoluta de siempre a 34 centésimas de la granadina Laura Bueno. Además, disputó el Europeo de Cross con el relevo mixto absoluto para cerrar un sensacional año en el que tan solo tuvo un 'pero'.

Marta Mitjans, en el Europeo de Cross del pasado mes de septiembre / RFEA - SPORTMEDIA

Mitjans acabó 2025 con la tercera marca española en 800 bajo techo con 2:02.90 por detrás de la olímpica Lorea Ibarzabal y de Daniela García, mientras que fue la cuarta en bajar de dos minutos al aire libre con 1.59.88 por detrás de Rocío Arroyo, Ibarzabal y la ahora embarazada Esther Guerrero. Lástima de la cuarta plaza en el Europeo sub'20, quizá la única espinita que tiene en su todavía corta carrera.

El pasado invierno repitió como tercera de España con 2:01.86 tras Arroyo e Ibarzabal, y el pasado 6 de junio hizo historia al imponerse en Estocolmo en la Serie B de la Diamond League con 2:00.63. El pasado sábado reinó en Ordizia con la mejor marca de su vida (1:59.30) para situarse al frente del ranking español absoluto del año, por delante de Ibarzabal (1:59.84) y de Rocío Arroyo, tan buena en 800 como cerrando el 4x400 (1:59.97). Por cierto... ¡qué mitin tan sensacional en Ordizia!

Y lo hizo a lo grande, como si de una veterana se tratase. La de El Maresme estuvo entre las primeras hasta que la liebre se retiró entre el 400 y el 500. Ahí tomó la cabeza con un cambio sostenido y tomó unos cinco metros de ventaja que supo mantener en la recta para derrotar a Rocío Arroyo. Y eso que llegó un poco crispada por el esfuerzo. No duden que ya vale menos de 1:59. Y quizá bastante menos.

Así se 'endurece' Marta Mitjans en El Maresme / INSTAGRAM

De hecho, ese registro la aupó a la quinta plaza de un listado nacional histórico en las cuatro vueltas al aire libre que lidera la eibarresa Maite Zúñiga con los magníficos 1:57:45 que acreditó en Sevilla en 1988, seguida por la medallista de bronce mundial Mayte Martínez (1:57.62). Más cerca tiene a la también emergente Rocío Arroyo (1:59.17) y a Esther Guerrero (1:59.22).

A medida que pasan los días, parece claro que Marta Mitjans estará en un Europeo de Birmingham para el que ya tiene la mínima de European Athletics (1:59.80) y la absoluta de la RFEA (2:00.70). Es sub'23, pero la marca que pide la Federación Española es un juego de niñas para ella (2:01.30).

De todas formas, el 800 es una de las pruebas que más está creciendo en todo el planeta y, con sus 1:59.30 que la sitúan quinta en el ranking español de siempre, sería la 56ª del mundo y la 20ª de Europa. Eso sí, la única de su edad que ha corrido más que ella en todo el planeta es la británica Phoebe Gill (1:59.18).