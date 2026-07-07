Marta Mitjans, María Vicente, Cáceres y el 'Flako', estrellas en Barcelona

El vetusto y remozado Estado Joan Serrahima acogerá este martes la 28ª edición del Míting Internacional Ciutat de Barcelona con la presencia de múltiples estrellas del atletismo catalán y español, pese a tratarse de la categoría 'Challenger'. La competición empezará a las 18.30 horas con la pértiga femenina y acabará a las 21.35 horas con la serie B femenina de 800.

De hecho, el pasado fin de semana tuvo lugar el de Ordizia, encuadrado en la de Bronce. tanto que se llena la boca a algunos de deporte catalán y nadie apuesta realmente por las competiciones. Suerte de la Federació Catalana d'Atletismo (FCA), que con Mercè Rosich a la cabeza multiplican los panes para mantener esta cita.

Talento femenino

Pese a todos los pesares, el elenco de participantes es más que notable, con más poderío quizá en el apartado femenino. La jovencísima catalana Marta Mitjans (19 años) es la atleta de moda y viene de lograr en Ordizia la mejor marca española del año (1.59.30) y tendrá enfrente a la emergente Andrea Rodríguez (2.00.72 este año) y a Daniela García (2:00.05 de marca personal).

Marta Mitjans, el futuro es suyo / INSTAGRAM

Otro atractivo es la presencia de la también catalana María Vicente en un nuevo intento de volver por sus fueros tras realizar sus dos primeras competiciones del año. Con el Europeo en el horizonte, la 'combinera' estará en 100 vallas (13.33 como mejor marca) y en altura (1,80), donde se medirá a la malagueña Una Stancev (1,91) y a la joven Aitana Alonso (1,87 a sus 17 años).

Sonriente después de tres años durísimos, la catalana Sara Gallego tratará de seguir acercándose al Europeo en 400 vallas (42.84 este año), con la durísima oposición de la lusa Lavreshina (54.48) y de la madrileña Carla García (56.12). Mónica Clemente opta a la victoria en pértiga (4,46) y en 200 metros habrá duelo entre Alba Borrero (23.22) y Lucía Carrillo (22.90).

Sara Gallego, a dar otro paso adelante / INSTAGRAM

Tras su embarazo, vuelve Irene Sánchez-Escribano (9.10.43 de mejor marca) en 3.000 obstáculos ante Marta Serrano (9:21.00) y Marina Guerrero a la espera de ser tía (su hermana Esther está embarazada). En el 'milqui' se medirán Marina Martínez (4.03.33), Naima Ait Alibou (4.11.53 bajo techo), Lorena Martín (4.09.61) y la ochocentista Lorea Ibarzabal (4.08.56 de siempre).

Mucho nivel masculino

Una de las grandes noticias del invierno fueron los 8,19 metros que saltó en longitud el insigne Eusebio Cáceres, cuarto en Juegos Olímpicos, en Mundiales y en Europeos. El 'Saltamontes de Onil' tiene muchos números de disputar el Europeo de Birmingham y es el gran favorito sin Jaime Guerra, Lester Lescay ni Héctor Santos.

Una de las figuras será Jesús David Delgado en 400 vallas, el mediático 'Flako' que acaba de dejar su récord nacional en 48.11. Será favorito, nada que ver con un Guillem Crespí (10.23 este año) que tendrá enfrente a cinco atletas con mejor marca, sobre todo el estadounidense Mason Lawyer (10.03), el senegalés Mamadou Fall (10.03) y el marroquí Hssine Yassine (10.10).

Eusebio Cáceres, el eterno luchador de las cuartas plazas / EFE

Bronce en el Mundial Indoor en 2025, Elvin Josué Canales debe mejorar en 800 (1:45.44 este año) ante al neerlandés Tony van Diepen, el exazulgrana Pablo Sánchez-Valladares y el suizo Ivan Pelliza. En 3.000 obstáculos, Rubén Leonardo (8.25.07 como marca personal) y el joven Martí Torregrossa (8.45.30) desafiarán a la 'legión extranjera' que lidera el galo Felix Perrier (8.24.12).

El 'milqui' se presenta muy interesante, con Eric Guzmán (3:36.67 de siempre), Àlex Salas (3:39.82) y dos debutantes este año en la distancia, Javier Mirón (3:34.22) y Abdessamad Oukhelfen (3.38.89). Por último, el polaco David Wegner tratará de acercarse en jabalina a su récord personal (85,67 metros) frente a los hermanos navarros Manu Quijera (83,28) y Nico Quijera (80,21).