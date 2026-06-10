Marta Mitjans ya brilla en la Diamond con 19 años

Marta Mitjans es una atleta diferente. De pocas palabras, la atleta nacida el 28 de diciembre de 2006 en Arenys de Mar habla en la pista con una personalidad impropia de su edad y con una madurez y una inteligencia en carrera que la mayoría de atletas tardan muchos más años en lograr.

A las órdenes de Alfonso Guillén desde 2021, la catalana fichó por el Playas de Castellón en 2023 con tan solo 16 años y es capaz de brillar en 800, en 1.500 y en cross, aunque su prueba son las dos vueltas al aire libre y las cuatro bajo techo.

Mitjans fue séptima en 2024 en 800 metros en el Mundial sub'20 de Lima y hace casi año y medio se presentó en sociedad en Sabadell en el Miting Internacional de Catalunya con una sensacional victoria (2:03.58), batiendo el récord español sub'20 que tenía Esther Desviat desde hacía cinco lustros.

La de El Maresme debutó como absoluta el año pasado en los Europeos de Apeldoorn, se convirtió en la sexta española en bajar de los dos minutos con 1:59.88 y fue cuarta en el Europeo sub'20 de Tampere. Después debutó en un Mundial en Tokio y disputó el relevo mixto en los Europeos de Cross.

Duplantis, decepcionado tras su derrota en Estocolmo / EFE

"Tiene una cabeza prodigiosa y es muy disciplinada en los entrenamientos. Hay que tener paciencia, porque es muy joven, pero es especial", explicaba a SPORT en una charla informal el reputado periodista José Luis López, director del campus de Barcelona del de INEFC y profesor de la atleta.

Con 19 años y medio, Mitjans dio otro paso adelante el pasado domingo en su debut en la Diamond League en la reunión Bauhaus DN Galan de Estocolmo, en una cita en la que el ídolo sueco Armand Duplantis no pudo con 6,00 en pértiga y fue derrotado por el australiano Kurtis Marschall con 5.90.

La española disputó una especie de Serie B de 800 en la capital de Suecia, aunque tenía enfrente a la danesa Nissen (2:00.10 de marca personal) o a la griega Despollari (2:00.32). Sin embargo, no les dio opción y se impuso con 2:00.63, casi dos segundos más rápida que la noruega Nyfos (2:02.39).

Werro derrotó a Hodgkinson e hizo tambalear los 800 metros / EFE

De esta forma, se situó segunda en el ranking español del año y logró la mínina para el Europeo de Birmingham, aunque hay tres plazas y deberá luchar con la irreverente y talentosa joven Rocío Arroyo (líder con 1:59.97), Lorea Ibarzabal, Daniela García e incluso Andrea Rodríguez.

El 800 puntuable fue quizá el mejor de la historia. La campeona olímpica británica Keely Hodgkinson batió su récord británico con 1:54.33... pero le ganó la suiza Audrey Werro con 1:53.98, la tercera marca de siempre tras el récord de la checoslovaca Jarmila Kratochvilova (1:53.28) y los 1:53.43 de la soviética Nadezhda Olizarenko. ¡Hacía casi 43 años que no se bajaba de 114 segundos en 800!