Marta García pulveriza el récord de España de 5.000 metros con casi 11 segundos menos

La española Marta García pulverizó esta noche el récord de España de los 5.000 metros con una marca de 14.33.40 en la 49 edición del Memorial Van Damme en Bruselas (Bélgica), casi 11 segundos que el anterior registro, que precisamente tenía la leonesa desde el 7 de junio de 2024 en Roma con 14.44.04.

Marta García protagonizó una carrera inteligente y supo aprovechar el intento del récord del mundo de la keniana Agnes Jebet, que no pudo superar los 13.58.06 de su compatriota Beatrice Chebet, que logró el 5 de julio en Eugene (Oregón, Estados Unidos), aunque ganó con 14:24.99 por delante de las etíopes Likina Amebaw y Aleshign Baweke, segunda y tercera, con 14.31.51 y 14.31.81, respectivamente.

La española esperó su momento y quedó en una brillante quinta posición con 14.33.40 y hasta el final tuvo opciones de ser cuarta, aunque este puesto fue para la estadounidense Josette Andrews con 14.33.16.