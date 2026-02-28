Marta García se asoma a la historia y 'vuelan' Jaël Bestué y Blanca Hervás

Tras las excelentes victorias matutinas de Eusebio Cáceres en longitud (8,19) y de Pol Ferrer en heptatlón (6.067 puntos), la sesión sabatina del Campeonato de España bajo techo de Atletismo tuvo claro protagonismo femenino con las magníficas actuaciones de Jaël Bestué en 60 lisos (7.19), Blanca Hervás en 400 (51.59) y Marta García en 3.000 en su camino hacia un 'doblete' histórico (9:04.09)

Marta García volvió a demostrar por qué es una de las principales figuras del atletismo español y este domingo tratará de convertirse en la única atleta de la historia en reinar en 1.500 y en 3.000 metros en unos Nacionales bajo techo. La leonesa afincada en Palencia desde niña dominó a su antojo la final de las 15 vueltas con un cambio en la antepenúltima vuelta que la llevó al oro con 9:04.09.

¿Será capaz este domingo por la mañana de repetir en un 'milqui' en el que tendrá enfrente, entre otras, a Naima Aït Alibou y a Marina Guerrero? Sin Marta García ni Esther Guerrero, la discípula de Thomas Dreissigacker en On Running tiene serias opciones de lograr su objetivo. La plata en 3.000 fue para Beatriz Álvarez (9:10.17) y el bronce, para la catalana Anna Torras con marca personal (9:12.56).

Marta García no tiene rival en 3.000 metros / RFEA - SPORTMEDIA

Más aún sin la 'recordwoman' española Maribel Pérez, los 60 lisos son el terreno de Jaël Bestué. La catalana sigue sin ser la mejor en la salida, pero su progresión en una prueba tan corta es una de las mejores del planeta y le bastó para 'volar' hacia la victoria con 7.19 (a una centésima de su mejor marca), por delante de Aitana Rodrigo con 7.35 (campeona de 100 lisos) y de Ona Rossell (7.37).

La discípula del 'Panter' (Ricardo Diéguez) será la principal baza de la velocidad española en los Mundiales de Torun, donde parte con serias opciones de colarse en las semifinales como hizo en 200 en los Mundiales de Tokio. Si consigue pulir su puesta en escena un poco más, el récord nacional de la jerezana Maribel Pérez está a su alcance (7.15).

En la final femenina de 400 con dos carreras en un formato nefasto, exhibición de Blanca Hervás para confirmar que su progresión no tiene techo y se colgó el oro con la mejor marca española del año (51.59). La otra serie la ganó la medallista de bronce europea Paula Sevilla con 51.69 que la catapulta al Mundial y Ana Prieto (19 años) se llevó el bronce con 52.29. Y ojo, que el 4x400 femenino podría ir también a Torun.

El vasco Martín Segurola dio la campanada / RFEA - SPORTMEDIA

La olímpica y mundialista María Belén Tomil logró su sexto oro seguido en peso con suspense, ya que no decidió la final hasta los 16,89 de su sexto intento que la deja a años luz de la mínima de World Athletics para el Mundial (unos durísimos 18,80) y de la 'mínima RFEA' (18,40). Tilena Martínez, hija y pupila del mítico medallista olímpico Manolo Martínez, fue plata a sus 19 años con su mejor marca (15,84) y Eva Cuenca, bronce también con marca personal (15,29).

Sin un Óscar Husillos que cayó eliminado en semifinales, la rebelión de los jóvenes en las dos finales de 400 (formato nefasto) se saldó con oro para el azulgrana Markel Fernández (56.69), la plata para el pacense David García (46.96) y el bronce con marca personal para Alejandro Guerrero (47.22).

En altura, la malagueña nacida en tierras serbias Una Stancev confirmó sus credenciales con 1,86 m, seguida por la jovencísima Aitana Alonso con 17 años (1,82) y por Ona Bonet, Laura Alegre y Júlia Vives, todas bronce con 1,75. En triple, sin Jordan Díaz, oro para Eneko Carrascal (16,20, marca personal) por detrás del cubano Lázaro Martínez (16,52), subcampeonato para Ramón Adalia (15,82) y tercera plaza para Jesús López (15,63, 20 años y marca personal).

El azulgrana Markel Fernández, 'rey' de los 400 / RFEA - SPORTMEDIA

Un error en la inscripción dejó al malagueño Isidro Leyva sin oro en salto con pértiga al participar fuera de concurso en una situación kafkiana (5,50), misma marca que dio el oro al catalán Artur Coll (discípulo del emblemático 'Lobito' Alberto Ruiz en el CAR Sant Cugat) y la plata a Juan Luis Bravo, con Àlex Gracia bronce (5,40) y Asier Añorga fuera del podio con el mismo registro.

A la espera de ser uno de los grandes protagonistas este domingo, el valenciano Quique Llopis maravilló en las series de 60 metros vallas con 7,66 sin forzar y sus principales rivales serán Asier Martínez (7.80), Ángel Díaz (7.80), Dani Castilla (7.81) y Dani Cisneros (7.83)... pero están lejísimos del valenciano. En féminas brilló la catalana Xènia Benach (8.12) con Lerato Pagés (8.25), Paula Blanquer (8.27) y Claudia Villalante (8.32) como 'outsiders'.

Belén Toimil no tuvo una final plácida / RFEA - SPORTMEDIA

En la final masculina de 3.000, sorpresa... hasta cierto punto. El gran favorito Pol Oriach llevó el peso de una final bastante rápida hasta bien entrada la última vuelta, cuando fue superado por Martín Segurola, discípulo de José Enrique Villacorta e hijo de un José María Segurola que fue olímpico en remo en Seúl'88. El donostiarra acreditó la mejor marca de su vida (7:49.56) por los 7:51.19 de Oriach y los 7:52.69 de Yahya El Karbouibi.

Pese a que no se disputan en competiciones internacionales bajo techo, las finales de 200 metros se disputarán este domingo. Sobre el papel, la balear Esperança Cladera (23.28) parte como gran favorita femenina con permiso de Esther Navero (23.68) y Alba Borrero (23.50), mientras que Dani Rodríguez (21.01) parte teóricamente con ventaja ante Ignacio Sáez (21.11, marca personal) Andoni Calbano (21.18) y Juan Carlos Castillo (21.21).