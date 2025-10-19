Marruecos fulmina el 'invicto' de la España de Jesús Velasco

La llegada de Jesús Velasco al banquillo de la selección española fue un punto de inflexión tras una época de dudas, hasta el punto de que se habían saldado con victorias los ocho encuentros que había dirigido con un espectacular balance de 44 goles a favor y tan solo cinco en contra, con la clasificación para la Eurocopa de enero incluida.

Marruecos - España (fútbol sala, amistoso), 19/10/2025 AMISTOSO MAR 4 2 ESP Alineaciones MARRUECOS, 4 (2+2): Youssef (p.), Anas, Bakkali, El Mesrar, Fenni Idriss -cinco inicial-, Bilal (p.), Ebdelkbir, El Idrissi, Borite Soufiane, Amazal Ismail, Charraoui, Mohamed Reda, Kamal Mohamed y Erraddaf Yanis ESPAÑA, 2 (1+1): Chemi (p.), Antonio, Pablo Muñoz, Mellado, Diego Sancho -cinco iniciol-, Antonio Navarro (p.s.), Tomaz, Raúl Gómez, Gon Castejón, Daniel, Novoa, Rivera, Dani Zurdo y Sergio González.

Esas cifras y esa espectacular racha murió este domingo frente a la emergente Marruecos (4-2) en el primero de los dos amistosos entre amas selecciones que tendrán lugar en tierras alauitas (el segundo este martes en otro escenario en Rabat). El azulgrana Adolfo ya lleva días en Barcelona, aunque su lesión se ha quedado en un susto.

Con Anás de inicio (ex de Ribera Navarra y ahora en Catania), la selección que dirige Hicham Dguig se mostró letal y aprovechó las desconexiones defensivas españolas. El debutante Pablo Muñoz (Servigroup Peñíscola) disparó fuera en una buena llegada y acto seguido El Mesrar aprovechó un pase de El Idriss para anotar el 1-0 a placer en el 3'.

El gol alimentó las dudas españolas y un error de entendimiento entre Antonio y Chemi derivó en un disparo al poste de El Idriss. Gon Castejón (canela en rama el jugador del Jimbee Cartagena) y Adrián Rivera amenazaron la portería de Bilal y en el 10' llegó el 1-1, obra de Daniel (Quesos Hidalgo Manzanares) a pase del interista Raúl Gómez.

Daniel celebra su tanto ante Marruecos / SEFUTBOL

España tomó el mando del partido y la remontada flotaba en el ambiente cuando concedió una transición demasiado fácil que culminó Charraoui a pase de Amazal Ismail para firmar el 2-1 al borde del intermedio. En la reanudación, Bilal impidió el empate del azulgrana Sergio González.

Marruecos respondió por medio de Bakkali, quien se topó con el también debutante Antonio Navarro. En esa dinámica de idas y vueltas llegó la quinta falta española en el 27'. Chemi regresó a la portería y se exhibió con una gran intervención a disparo de Mohamed Reda.

El tramo final del encuentro mantuvo la intensidad. Pablo Muñoz y Raúl Gómez no pudieron con el meta marroquí y la sexta falta de la 'Roja' se saldó con una gran intervención del portero del Jimbee Cartagena en el doble penalti que lanzó Charraoui. Sin embargo, otra falta española permitió a Amazal Ismail anotar el 3-1 desde los 10 metros.

Jesús Velasco apostó por el portero jugador, primero con el azulgrana Antonio y después con Mellado (Cartagena). Dani Zurdo culminó una buena circulación con el 3-2 en el 38' y España se volcó, pero Charraoui firmó el 4-2 definitivo tras aprovechar un rechace y batir a Chemi con un disparo seco y raso. El martes, segundo asalto.