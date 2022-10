Márquez reconoce que si no hubiese aflojado caía o no aguantaba la carrera

El catalán finalizó séptimo en el GP de Malasia El piloto de Repsol Honda cree que Bagnaia tiene el Mundial en su mano

El catalán Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que finalizó séptimo el Gran Premio de Malasia de MotoGP reconoció que tuvo que aflojar pues de no hacerlo se arriesgaba a sufrir una caída o no aguantar toda la carrera.

"Dije en Australia que si se cuadraba todo podría luchar por el podio y luché por el podio o por la victoria, pero aquí, ayer, lo que no fue normal fue la primera fila, el tercer puesto, y por eso estaba muy sorprendido y a la vez contento, y de ritmo lo puedes salvar a una vuelta, como hice ayer, pero a nivel de ritmo tienes que tener, tienes que sentirlo, porque lo puedes salvar un par de vueltas, como he hecho al principio, pero enseguida he visto que o aflojo o me caigo o no aguanto toda la carrera, así que he decidido aflojar, encontrar mi posición y a partir de ahí seguir empujando", explicó el piloto de Repsol Honda.

Márquez comentó la salida, en la que se vio superado por varios pilotos y reconoció que había "frenado bien". "Pero no he frenado lo suficientemente tarde y ha habido algunos que han frenado más tarde que yo".

"Si digo la verdad, como vas con los 'holeshot' y toda la electrónica activada y no sabes nunca cómo va a reaccionar la moto, he ido un poco más a asegurar, a intentar estar detrás de Martín (Jorge), pero como es lógico ha venido Pecco arriesgando mucho por dentro y haciendo una gran salida, y es que cuando vienes con referencia, me acuerdo que en 2019, que salía el duodécimo, pasé segundo por meta y es que este es un circuito que cuando vienes con referencias te permite esto, pero sí que en la primera vuelta he salido tercero y he pasado cuarto, pero tampoco ha ido muy mal", explicó Márquez.

La lucha por el título la ve clara Marc Márquez pues "sólo lo puede perder Pecco, ya no es que pueda ganar Fabio, ahora ya es solo que lo puede perder Bagnaia, porque dos puntitos yo creo que en el peor de los escenarios los puede conseguir tranquilamente".

En cuestiones técnicas señaló que "siempre falta motor, pero es ahí donde Honda también está trabajando y sí que es verdad que es un compromiso de potencia, entrega, aerodinámica, pues si buscas algo de aerodinámica en las curvas pierdes en la recta, si quieres ganar en la recta en las curvas es más dura la moto, tienen que encontrar el compromiso perfecto para ver qué tal, habrá que ver qué tal en Valencia con otras condiciones".

Y en lo que se refiere a su recuperación del brazo reconoció: "Hoy se ha quejado un poquito, pero era normal. Al final de carrera estaba cansado. Este es un circuito en el que aún estando bien físicamente acabas cansado, veremos en Valencia qué tal, pero ahora también me irá bien esta semana de descanso para dar otro salto más, porque aún estoy en progresión ascendente, aún no he notado el tope y esto es bueno, pero hoy sí que es verdad que al final de carrera se me ha hecho más larga y he llegado justo físicamente, pero es otra etapa que se tiene que ir quemando".