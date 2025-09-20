Marnaton Cadaqués 2025: clasificaciones y resultados tras la victoria de Florentin Llovens y Carmen Crespo

La MARNATON eDreams Cadaqués 2025 acogió su 17ª edición este sábado 20 de septiembre en un escenario idílico de la costa catalana.

El nadador Florentin Llovens ganó en la prueba reina de 6,5 kilómetros en la categoría masculina con un tiempo de 1h:23:36. Por su parte, Carmen Crespo venció en la categoría femenina con un tiempo de 1h:37:00.

La prueba, que es ya un clásico dentro del mundo de la natación en aguas abiertas y en la que Sport forma parte como patrocinador, contó con la presencia de casi 2.000 nadadores y nadadoras que gozaron de las aguas de la Costa Brava y el Cap de Creus.

Los nadadores participaron en las tres distancias disponibles: 6,5 kilómetros, 4,5 kilómetros y 2,5 kilómetros, todas ellas con llegada a la emblemática playa de Cadaqués.

Por otro lado, para los más jóvenes se celebró también la MARNATON Kids by Danone con recorridos de 50 m, 100 m, 200 m y 400 m.