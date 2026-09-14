Marileidy Paulino y Audrey Werro reinan en un gran espectáculo en Budapest

La dominicana Marileidy Paulino (reina mundial de los 400 metros) y la suiza Audrey Werro (gran dominadora de los 800) fueron las dos grandes protagonistas de la segunda jornada del 'Ultimate Championship' que se disputa en Budapest con las grandes estrellas internacionales del atletismo.

La competición, ideada por World Athletics para tratar de llevar al atletismo a otra dimensión con un formato revolucionario, cuenta con la presencia de los campeones olímpicos en París'24, los campeones mundiales de Tokio 2025, ganadores de la final de la Diamond y los primeros clasificados en el 'ranking' mundial que se cerró el pasado 1 de septiembre.

El evento está más pensado que nunca para la televisión y para las redes sociales y reparte unos 100 millones de dólares en premios. El Centro Nacional de Atletismo de Budapest, sede de los Mundiales de 2023, tiene pintado de negro el césped de la zona de los concursos de lanzamientos con pintura ecológica para que destaque más en las imágenes aéreas.

En esta segunda jornada de competición una de las finales directas más vibrantes fue la de los 800 metros, en la que la campeona europea suiza Audrey Werro se llevó con autoridad el triunfo con un crono de 1:55.88, por delante de la británica Keely Hodgkinson (1:56.26) y la neerlandesa Femke Bol (1:56.74) en una de las pruebas estrella del verano.

La otra gran protagonista de la noche fue Marileidy Paulino, la gran 'reina' de los 400 metros con cuatro títulos de la Liga Diamante, un oro olímpico y dos mundiales. La dominicana, muy sonriente en todo momento, se impuso con un tiempo de 49.07, por delante de la noruega Henriette Jaeger con 49.28.

La final de los 100 metros femeninos tuvo como gran figura a la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que se impuso con 10.62 por delante de la santalucense Julien Alfred (10.74) y de su controvertida compatriota Sha'Carri Richardson (10.76), quien parece estar mucho más centrada que en sus primeros años.

Melissa Jefferson-Wooden y Kenneth Bednarek, los más rápidos en Budapest / EFE

En la final masculina el triunfo fue para el también estadounidense Kenneth Bednarek, quien voló hasta parar el crono en 9.85 y sorprendió al otro favorito, el jamaicano Oblique Seville (9.90). El tetracampeón europeo de longitud, el griego Miltiadis Tentoglou, saltó 8,35 y se llevó el triunfo por un centímetro ante la 'gacela' búlgara Bozhidar Saraboyukov (8,34).

También lograron el ansiado triunfo de este 'Ultimate Championship' el botsuano Busang Collen Kebinatshipi en los 400 lisos (43.39), la japonesa Haruka Kitaguchi en jabalina con 68,92 (récord nacional), la estadounidense Sandi Morris en pértiga (4,90) y la polaca Klaudia Kazimierska en 1.500 (3:57.55).