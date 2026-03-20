Mariano García se exhibe para pasar a la final de 1.500 y lo acompañará Carlos Sáez

El atletismo español sigue rayando a gran nivel en los Campeonatos de Mundo bajo techo que se están disputando en la localidad polaca de Torun y, a las ocho clasificaciones de nueve posibles en la sesión matinal, han seguido esta tarde dos grandes actuaciones de Mariano García y Carlos Sáez en 1.500 para plantarse en la final del domingo junto a otros siete atletas.

Cada vez más cómodo en las siete vueltas y media en una pista cubierta en la que se proclamó campeón mundial hace seis años en 800 en Belgrado, Mariano se mostró aún más solvente que en los recientes Nacionales que se disputaron en Valencia y, siempre con los pies en el suelo, su actuación permite soñar con algo grande el domingo.

El murciano marchó de inicio al frente de la carrera y, tras caer a la segunda posición, cambió al paso por el 1.000 para situarse en cabeza e ir tensando la cuerda. Se le veía muy cómodo, incluso demasiado para tratarse de la semifinal de un Mundial en una ronda extremadamente exigente, con tres billetes por puestos y ninguno por tiempos.

Mariano García maravilló en las semifinales / RFEA - SPORTMEDIA

Mariano García volvió a dar gas a su moto en la última vuelta y ya en la contrarrecta se empezó a dejar ir, controlando siempre por dónde venían sus rivales. El discípulo de Gabi Lorente disfrutó en la última recta y se impuso sin forzar con 3:38.19 (la mejor marca de la tarde), seguido por el francés Le Grix (3:38.92) y por otro de los favoritos, el neerlandés Chapple, otro que viene del 800 como el español (3:39.03).

El de Cuevas de Reyllo completó el 'pleno' que había iniciado en la serie anterior un auténtico luchador llamado Carlos Sáez. El valenciano, quien sufrió un ictus en la adolescencia por un golpe contra una boya, ha pasado de un problema en un tobillo que casi le hizo decir adiós a la temporada bajo techo y de una clasificación sobre la bocina para el Mundial por ranking a colarse con todo merecimiento en la gran final del domingo.

Fue una semifinal muy complicada, sobre todo desde que el sueco Samuel Philström cambió en la cuarta vuelta y endureció mucho la carrera. El actual subcampeón de España se mantuvo quinto y lo dio todo en la recta para escalar hacia la tercera posición (3:43.75), tras el escandinavo (3:43.38) y el luso Isaac Nader, quien ya no se entrena en tierras españolas (3:43.58).

Carlos Sáez peleó hasta el último metro / RFEA - SPORTMEDIA

En la primera semifinal, el italiano Federico Riva se confirmó como uno de los grandes favoritos con los estelares 3:33.04 que ha acreditado este año. Controló la prueba y en la penúltima vuelta voló en primera posición para imponerse con 3:40.52, seguido por el australiano Spencer (3:40.79) y por otro atleta a tener muy en cuenta, el estadounidense Nathan Green (3:40.97). Cayó eliminado el alemán Farken, quinto con 3:41.79.

Sin españolas, las candidatas a las medallas en el 'milqui' no fallaron, con la única excepción de la británica Jemma Reekie (cuarta en la segunda semifinal con 4:11.61, a 20 centésimas de la keniana Ejore-Sanders). Muy buena imagen de la etíope Haylom (4:10.66), la polaca Kazimierska 4:11.33), la británica Hunter-Bell (4:12.09), la australiana Jessica Hull (4:12.45), la gala Guillemot (4:16.32) y la estadounidense Nikki Hiltz (4:16.32).