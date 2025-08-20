María Vicente irá al Mundial y Attaoui, a la final de la Diamond

Los atletas españoles siguen apurando su preparación de cara a los Mundiales que se disputarán en Tokio del 13 al 21 de septiembre en una temporada inacabable y llena de competiciones, la enésima sinrazón de World Athletics con el ínclito Sebastian Coe a la cabeza. Mientras, otros tratan de entrar por ranking o de lograr la cuestionada mínima de competitividad que exige la RFEA.

Mundialista María Vicente

La mejor noticia del día llegó fuera de la competición, ya que María Vicente estará en la gran cita mundialista tras aparecer en la 21ª posición de las 24 que participarán en el heptatlón en el Estadio Nacional de Tokio. La discípula de Ramón Cid tiene 1.177 puntos tras rozar los 6.305 puntos de su récord nacional en Götzis (6.288) y después en el Campeonato de España (6.295).

Recientemente premiada por SPORT con el 'Premio Superación' en la 'V Gala Woman&Sport', la catalana ha conseguido regresar a gran nivel de la segunda lesión grave de su carrera que se produjo en el salto de altura de los Mundiales bajo techo de Glasgow en marzo de 2024 cuando lideraba el pentatlón tras los 60 metros vallas.

María Vicente apunta definitivamente a Tokio / RFEA - SPORTMEDIA

Vicente regresó a finales de junio en la llamada 'meca de las combinadas' en Götzis con 6.288 puntos después de un gran concurso en el que la lastró la jabalina (41,60 metros). En Tarragona demostró su carácter competitivo al superar un tropezón en la octava valla de los 100 y unos flojos 5,97 en longitud para acabar con marcas personales en jabalina (47,83) y en 800 (2:13.83).

Si no surgen complicaciones (compitió con molestias en el Campeonato de España), María Vicente tendrá aún tres semanas para seguir apurando con el objetivo principal de volver a disfrutar ante muchas decenas de miles de espectadores en Tokio tras tres años muy difíciles. Si está a tope, debería asaltar no solo el récord de España, sino acercarse a los 6.500 puntos.

Estelar Attaoui

Antes de la eclosión de este genial atleta nacido en Beni Melal, la barrera de los 103 segundos en los 800 metros era una quimera para el atletismo español. El récord nacional estaba en posesión de Saúl Ordóñez con 1:43.65 y tan solo los sevillanos Kevin López y Antonio Reina más el gallego Adri Ben habían bajado de 1:44.00.

/es/noticiasMohamed Attaoui ha convertido en un formulismo rebajar esa barrera de los 104 segundos y este jueves se ha asegurado su presencia en la final de la Diamond League de Zürich tras acabar tercero en Lausana con 1:43.38 en una parada de la Diamond marcada por el diluvio que ha caído durante las tres horas de competición en el Stade Olympique de la Pontaise.

Attaoui, por la izquierda en el diluvio de Lausana / EFE

'Moha' era séptimo al primer paso por meta con 49.24 para la liebre británica Guy Learmont y cambió para adelantar un par de posiciones. En la recta tenía otro cambio y acabó tercero tras el estadounidense Josh Hoey (1:42.82) y el keniano Emmanuel Wanyonyi al que casi superó (1:43.29).

Daniela García, al palo

El valenciano Quique Llopis no estuvo cómodo en los 110 metros vallas, una prueba en la que una lluvia tan pertinaz resulta especialmente nociva. El campeón nacional no estuvo cómodo desde la salida y llegó último con 13.33, una marca destacable teniendo en cuenta las condiciones. Eso sí, el estadounidense Cordell Tinch puede con todo y bajó de los 13 segundos (12.98).

La que volvió a quedarse a un paso de los 2:00.00 que le exige la RFEA fue Daniela García. La balear realizó un excelente final en la carrera B de los 800 y fue segunda con 2:00.23, a 23 centésimas del objetivo. De hecho, ya ha corrido esta temporada en 2:00.05. La prometedora catalana Marta Mitjans parece haber renunciado al Mundial y ahora se verá si Daniela es seleccionada junto a Lorea Ibarzabal y a Rocío Arroyo.

Daniela García, en manos de la Federación Española / EFE

Thierry Ndikumwenayo se quedó en el último kilómetro en los 5.000 y acabó 12º con 13:16.78 con victoria para el belga de origen keniano Isaac Kimeli (13:07.67). Por lo demás, destacaron los triunfos de la británica Keely Hodgkinson en 800 (1:55.69), el jamaicano Oblique Seville en 100 (9.87) con Noah Lyles segundo (10.02), el estadounidense Joe Kovacs en peso (22.04), la estadounidense Brittany Brown en 200 (22.23) y la neerlandesa Nadine Visser en 100 vallas (12.45) más la sorpresa del uzbeko Anvarov en longitud (7,84) con el griego Tentoglou séptimo (7,52).