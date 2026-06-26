María Portela, la bala española con aroma 'yanqui' que destronó a Jaël Bestué

Con 358 oros olímpicos y 183 universales al aire libre, Estados Unidos no arrasa por casualidad en atletismo en el medallero de la historia de los Juegos y de los Mundiales. Al igual que en la natación (265 y 311), el éxito se basa en potentísima estructura deportiva a nivel económico y en la fuerza del deporte unversitario.

Por eso cada vez son más los atletas españoles que buscan dar un paso adelante deportivo mientras se forman académicamente, como el velocista y vallista Abel Jordán, la 'combinera' Sofía Cosculluela o, en su día, Blanca Hervás, Mario García Romo o Bruno Hortelano (su familia vivía allí). Sin embargo, el caso de María Portela es bastante diferente.

Hija de padre español y madre estadounidense, la madrileña cruzó el charco con cuatro años por temas laborales familiares y se siente más cómoda en inglés que en castellano (la práctica es clave). Lo más importante es que apunta a lo más alto en una velocidad española femenina que vive momentos pujantes con un gran 4x100.

María Portela, una coleccionista de medallas / INSTAGRAM

Compite con el instituto Blue Valley en Overland Park (Kansas) y su nombre surgió con fuerza el pasado mes de mayo, cuando corrió los 100 metros en unos asombrosos 11.38 en los Campeonatos de la Eastern Kansas League (EKL Championships). Esa marca le habría permitido superar el ya antiguo récord español sub'20 de la laureada catalana Jaël Bestué (11.43).

Meses atrás, el padre de María Portela habló con la Federación Española (RFEA) para tantear la posibilidad de que pudiese competir bajo bandera española. Tras un primer contacto, el tema pasó a la planta noble y el pasado 8 de junio se anunció que la velocista madrileña ya tenía licencia española. Es decir, que sus marcas computaban para el ranking nacional.

Como si todo estuviese planeado, el pasado 18 de junio disputó los Campeonatos sub'20 de Estados Unidos (USATF U20) en el emblemático Hayward Field de Eugene (sede del Mundial de 2022) y paró el crono en 11.39. Es decir, a una centésima de su mejor marca personal y nuevo récord español sub'20 con tan solo 17 años (será mayor de edad el 22 de octubre).

Y para completar toda esta serie de novedades, el pasado lunes World Athletics autorizó que María Portela pueda ser elegible para representar a España en competiciones internacionales. Es decir, en los Mundiales sub'20 que se disputarán en agosto en Eugene o en los Europeos absolutos de Birmingham.

Echando un vistazo a los rankings, Portela es la tercera absoluta española del año en el hectómetro liso con esos 11.39, tan solo por detrás de Jaël Bestué (11.18) y de Esperança Cladera (11.35). Además, es la séptima europea en un listado que domina la suiza Xenia Buri (11.13) y la 27ª del mundo, con la colosal 'sub 11' jamaicana Shanoya Douglas al mando (10.98).

Su eclosión supone otra excelente noticia para el relevo 4x100 femenino (quintas en Eugene'22 y en Tokio'25). Con Bestué, la 'finalizadora' Maribel Pérez, Esperança Cladera y Lucía Carrillo como actuales titulares, Portela se une a Elena Guiu, a Carla Arwen Martínez, la catalana Ericka Badeau y a otra residente en Estados Unidos como Ainhoa Repáraz. ¡Hay presente y hay futuro!