María Pérez también es una 'reina' del atletismo para World Athletics

Decir que 2025 ha sido el año de María Pérez no sería justo, pese a que logró sendos oros en 20 y en 35 kilómetros marcha en septiembre en los Mundiales de Tokio. Con esos títulos, revalidó los que logró en en Budapest en 2023, un año antes de su oro en el relevo con Álvaro Martín y su plata en 20 km en los Juegos de París... seis años después de reinar en los 20 km en el Europeo de Berlín.

La marchadora de Orce que dirige Jacinto Garzón no ha dejado de hacer historia y ya es la mejor atleta femenina española de la historia y el mejor exponente de una marcha española en cuyo Olimpo están el difunto Jordi Llopart, Josep Marin, 'Chuso' García Bragado, Miguel Ángel López, Dani Plaza, Valentí Massana o Miguel Ángel López.

La subcampeona de Europa sub'23 en 2017 está a punto de completar a sus 29 años una década en la elite del atletismo, con un talento y una capacidad de trabajo que le ha permitido superar los problemas técnicos de 2022 (descalificada en el Europeo y en el Mundial) o la rotura del sacro que puso muy en riesgo su presencia en París'24.

En la cita tokiota, María Pérez se exhibió en 35 km marcha con un espectacular 'pique' con el brasileño Caio Bonfim (plata masculina) y siete días después repitió en los 20 km, donde tuvo un precioso gesto con su rival y amiga italiana Antonella Palmisano (plata). Por ello recibió el Premio Valores Extraordinario en la Gala Valores de SPORT.

La granadina sigue recibiendo galardones y este domingo ha recibido uno importantísimo en los Athletic Awards de World Athletics que ha tenido lugar en Mónaco. La tetracampeona mundial superó a la keniana Peres Jepchirchir para proclamarse mejor atleta de 2025 en las competiciones fuera del estadio (marcha y ruta).

La ahora cuatrocentista estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone superó a la neerlandesa Femke Bol (400 vallas) en las pruebas de carreras dentro del estadio y la saltadora de longitud estadounidense Tara Davis-Woodhall perdió el mano a mano de los concursos con la saltadora de altura australiana Nicola Olyslagers.

En hombres, el ochocentista keniano Emmanuel Wanyonyi se impuso al velocista estadounidense Noah Lyles en las carreras en el estadio, el pertiguista sueco Armand Duplantis derrotó al saltador de longitud italiano Mattia Furlani en concursos y en las carreras fuera del estadio, el keniano Sabastian Sawe se impuso al tanzano Alphonce Simbu.

Nominada al premio de mejor Federación, la RFEA no se llevó un galardón que recayó en la Federación China por sus méritos en 2025. Acogió por fin el Mundial en pista cubierta en Nankín (pendiente desde el Covid), los World Relays en Guangzhou, dos etapas de la Diamond (Xiamen y Shaoxing) y una prueba de oro del WA Continental Tour (Pekín).