María Pérez regresa este sábado en A Coruña a dos meses y medio del Europeo

"La próxima temporada quiero bajar el pistón. Mi único objetivo será el oro en el Europeo de Birmingham y no doblaré, me centraré en los 20 km", comentaba el pasado otoño María Pérez a SPORT. Dicho y hecho, aunque por obra y gracia de Sebastian Coe la prueba será la media maratón (21.097 metros).

La granadina ha cumplido su palabra y se ha dedicado a entrenarse para llegar a tope este sábado a su único test antes de la comentada cota continental. La discípula de Jacinto Garzón será la gran estrella este sábado en el Gran Premio Cantones en A Coruña, una de las competiciones atléticas más importantes que se disputan en territorio español.

Su palmarés asusta, ya que ha sido cuatro veces campeona mundial, una vez campeona europea, oro olímpico junto al retirado Álvaro Martín en el relevo mixto en París'24 y plata en los 20 km femeninos. No lo tendrá nada fácil en tierras gallegas, con una lista de inscritos estelar en la que destaca su gran amiga italiana Antonella Palmisano (actual campeona europea de 20 km).

María Pérez logró en Tokio su segundo 'doblete' mundial seguido / EFE

María Pérez llegó con alfileres a los Juegos de París por una fractura en el sacro y por ello tuvo que renunciar a los Europeos de Roma de hace dos años, por lo que Birmingham es una cita importante para la 'mejor atleta de ruta y marcha' de 2025 para World Athletics. Entre eso y su 'pique' deportivo con la transalpina, la prueba no dejará indiferente a nadie.

Junto a ellas, la peruana Kimberly García León, la mexicana Alegna González, la ecuatoriana Glenda Morejón y las temibles chinas Yunyan Jiang, Liujing Yang y Liujing Yi, aunque no estará la campeona olímpica Jiayu Yang. Junto a la andaluza, estarán la gallega Antía Chamosa, la catalana Raquel González y la getafense Lidia Sánchez-Puebla (doctora en Medicina).

Antonella Palmisano, Caio Bonfim y Kimberly García León estarán en A Coruña / EFE

No estará por un tema físico la barcelonesa Sofía Santacreu tras su sensacional actuación en la Copa del Mundo, con un bronce individual y la plata por equipos en media maratón. Ni Aldara Meilán, de 19 años y segunda en la citada competición, aunque ella tiene ya la plaza asegurada en el Europeo al igual que María Pérez. Si cumple, Chamosa sería la tercera.

La 'armada española' masculina la encabezan el catalán Paul McGrath (actual subcampeón continental y bronce en el pasado Mundial en 20 km), el renacido madrileño Diego García y el gallego Dani Chamosa, sin olvidar a Álvaro López, al jovencísimo Dani Monfort tras su exhibición el pasado fin de semana en Cornellà en la Liga de Clubs ni a otra gran promesa, Joan Querol.

Paul McGrath ya es una realidad de la marcha española / EFE

Entre los inscritos, destacan el brasileño Caio Bonfim, los japoneses Kento Yoshikawa, Tomohiro Noda, Keisuke Hara y Hayato Katsuki, los chinos Zhaozhao Wang, Shengji Shi, Haifeng Qian y Xiangfei Zhao, y el ecuatoriano Brian Daniel Pintado (dirigido por el murciano José Antonio Carrillo, forjador de Álvaro Martín).

HORARIOS

17.00 horas: Medio Maratón masculino.

19.00 horas: Medio Maratón femenino.

19.10 horas: 10 km.