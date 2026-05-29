María Pérez y Paul McGrath, los líderes españoles para el Europeo de Birmingham

La temporada de aire libre empieza a coger fuerza y las principales estrellas españolas de la pista ya tienen en el foco el Campeonato de España de finales de julio y el Europeo que se disputará en el Alexander Stadium de Birmingham entre el 10 y el 16 de agosto.

Sin embargo, las pruebas de ruta son otra cosa y ya no habrá más competiciones importantes, por lo que la Federación Española (RFEF) ha decidido anunciar ya la lista de 13 convocados, entre los que sobresalen Paul McGrath, el excampeón mundial Miguel Ángel López, Diego García, Raquel González y, sobre todo, María Pérez.

Hace dos años, tan solo se disputó en Roma la prueba de 20 km en un vaivén lamentable que apadrina Sebastian Coe, presidente de World Athletics. No obstante, aquí manda European Athletics. En esa cita de 2024 no participó la granadina y la única medalla de la marcha fue la plata del catalán Paul McGrath.

Miguel Ángel López, un marchador incombustible / INSTAGRAM

María Pérez, oro olímpico en París'24 en el relevo mixto junto al retirado Álvaro Martín y cuatro veces campeona mundial, tratará de conquistar su segundo entorchado europeo tras el que logró hace ocho años en Múnich. Fue descalificada en Berlín'22 y estaba lesionada en la pasada edición.

La discípula de Jacinto Garzón regresó el pasado fin de semana a la competición en el GP Cantones de A Coruña, siete meses después de su doble oro en 20 km y en 35 km en los Mundiales de Tokio'25. Y lo hizo con una tercera plaza y con buenas sensaciones, aunque ahora tiene por delante dos meses largos de mucho trabajo.

María Pérez estará en la media maratón junto a la gallega Antía Chamosa y a la jovencísima Aldara Meilán. Las elegidas para la maratón femenina son Laura Monje, Lucía Redondo y la experimentadísima olímpica catalana Raquel González, plata en 35 km en el Europeo de 2022.

Aldara Meilán es puro talento / INSTAGRAM

En hombres, tres atletas sobresalen por encima del resto. Pese a que en las últimas competiciones le está costando alcanzar su mejor nivel, Paul McGrath defenderá en media maratón la plata que logró hace dos años en Roma en 20 km.

Junto a él estará el renacido madrileño Diego García, plata hace ocho años en Múnich (el día que Álvaro Martín inició su era de oros) y bronce en 2022. Completa el trío de representantes españoles en la prueba corta el madrileño Álvaro López, campeón de España en 2025 en 20 km y plata con España en la pasada Copa del Mundo.

A sus 37 años (competirá con 38), Miguel Ángel López es historia viva de la marcha española, con su oro en el Mundial de Pekín en 2015 como gran resultado. Excampeón europeo de 20 y de 35 km, el murciano estará acompañado por Manuel Bermúdez, Dani Chamosa (hermano de Antía) y José Manuel Pérez.

LOS CONVOCADOS

Hombres:

Media maratón marcha: Paul McGrath, Diego García y Álvaro López.

Maratón marcha: Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez, Dani Chamosa y José Manuel Pérez.

Mujeres:

Media maratón marcha: María Pérez, Antía Chamosa y Aldara Meilán.

Maratón marcha: Raquel González, Lucía Redondo y Laura Monje.