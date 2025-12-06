María Pérez, atleta y oro olímpico en marcha, sobre la salud mental: "Juega un papel muy importante"

María Pérez subió al escenario en la VIII Gala Valores de Sport 2025 con la serenidad de quien ha aprendido a mirar al deporte con otra perspectiva. Agradeció el reconocimiento, recordó el encuentro previo con el diario en su Andalucía natal y habló de 2025 como un año simbólico, “un cerrar el círculo”, marcado por el cambio de distancias en la marcha —del 20 km a la media maratón y al maratón— y por una madurez emocional que hoy guía su forma de competir.

La granadina reconoció que llegaba de unos Juegos Olímpicos con la presión de defender un título y de mantener la excelencia. Sin embargo, confesó que la preparación había sido distinta: “Después de conseguirlo todo, disfrutaba del deporte porque no tenía esa presión”. Aseguró que esa sensación, tan difícil de alcanzar en la élite, había sido decisiva para reencontrarse con el placer de competir. "Disfrutar y pasarlo bien", repitió, como si la frase tuviera más peso que cualquier medalla.

En ese punto, Pérez puso el foco en algo que habitualmente se esconde bajo los récords y los tiempos: la salud mental. “Juega un papel muy importante”, subrayó. Explicó que su bienestar no procede solo de resultados, sino del entorno que ha construido: “Me he rodeado de buena gente”. No porque antes fuera lo contrario, matizó, sino porque cada persona que ha pasado por su vida —esté o no esté ya— le ha enseñado algo. “Me han hecho mejor persona y eso me hace mejor deportista”, resumió.

Entre esas personas destaca una figura esencial: Antonella. Rival, referente, amiga. Su relación ha sorprendido a parte de la prensa, especialmente porque entrenaron juntas antes de un Mundial en el que eran adversarias directas. Pero para María no tenía misterio: la admiración y el aprendizaje compartido estaban por encima de cualquier cálculo competitivo. “La noche antes tanto del 20 como del 35 le mandé un mensaje dándole las gracias”, reveló. Incluso le confesó que, si alguien debía ganarla, prefería que fuese ella.

SPORT.es

Pérez recordó que conoce de cerca el sacrificio de su amiga: el trabajo diario, la familia, los kilómetros que nadie ve. Por eso aquel gesto de esperar a Antonella en meta le salió “del corazón”. Entre bromas, habló incluso de la “apuesta” entre ambas y de la risa compartida sobre sus últimos cien metros. En esencia, expresó que lo mejor que le deja el deporte no son los títulos, sino “los compañeros y amigos” que se lleva para toda la vida.

A sus 29 años, María Pérez está escribiendo una etapa marcada por la humildad, el compañerismo y un mensaje contundente: la salud mental no es un complemento, es la base. Su deseo es simple y poderoso: seguir rodeándose de buena gente y seguir disfrutando. Porque en ese disfrute, insiste, es donde realmente empieza el éxito.